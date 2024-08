بعد قصف إسرائيل مدرسة بغزة.. لازاريني يتساءل: هل تبقت أي إنسانية؟- (تدوينة)

واشنطن: اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الأربعاء، أن قطاع غزة لم يعد صالحا للأطفال، بعد استهداف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة بمدينة غزة، متسائلا: هل تبقت أي إنسانية؟

جاء ذلك وفق بيان لازاريني، نشر على موقع الوكالة الأممية، بعد استهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة صلاح الدين بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة 15 بينهم أطفال.

وقال لازاريني: “تقارير أفادت بوقوع هجوم مروع آخر اليوم الأربعاء، على إحدى مدارس الأونروا في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أطفال”.

وأضاف: “بعض الأطفال احترقوا حتى الموت”، متسائلا: “هل تبقت أي إنسانية؟”

وأكد لازاريني، أن “غزة لم تعد مكانا (صالحا) للأطفال. هم أول ضحايا هذه الحرب القاسية. لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح الأمر الذي لا يطاق هو المعيار الجديد.. كفى.. وقف إطلاق النار تأخر كثيرا”.

Is there any humanity left?

Reports of another horrific attack today on one of our @UNRWA schools in #Gaza city.

Children reported killed & injured. Some were burnt to death. #Gaza is no place for children anymore.

They are the first casualty of this merciless war.

We cannot…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 21, 2024