بعد قطيعة 9 أشهر.. نتنياهو يؤكد لزيلينسكي هاتفياً استمرار المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

تل أبيب: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استمرار المساعدات الإسرائيلية لكييف، بما في ذلك للاجئين المقيمين في البلاد.

وبحسب قناة “أي نيوز 24″الإخبارية الإسرائيلية، أمس الخميس، تطرق نتنياهو، خلال الاتصال، لمواصلة تعزيز المساعدات في تطوير أنظمة الدفاع المدني، وشدد على ضرورة التأكد قدر الإمكان من وصول المصلين إلى أومان هذا العام “من أجل ضمان حرية العبادة”.

وهذه هي المحادثة الهاتفية الأولى بين نتنياهو وزيلينسكي منذ تسعة أشهر، على خلفية الإحباط والغضب الكبيرين من الجانب الأوكراني تجاه الحكومة الإسرائيلية، إذ يشعر الأوكرانيون بخيبة أمل لأن نتنياهو هو الزعيم الوحيد المحسوب على الغرب، إلى جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اللذين لم يزورا كييف.

وتسعى إسرائيل لتأمين سفر عشرات الآلاف من اليهود المتدينين من جميع أنحاء العالم إلى مدينة “أومان” وسط أوكرانيا لزيارة ضريح الحاخام ناحمان مؤسس الحركة الحسيدية، بمناسبة “روش هشانا”، أو رأس السنة اليهودية الجديدة.

(د ب ا)