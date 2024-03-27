بعد كاظم الساهر.. يسرا محنوش تعتذر للشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله

تونس- “القدس العربي”:

قدمت الفنانة التونسية يسرا محنوش، اعتذارا للشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله، بعدما نسبت إحدى قصائده للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي.

وكانت محنوش نشرت قبل أيام على صفحاتها في مواقع التواصل، أغنية جديدة بعنوان “إذا ألقى الزمان” وقالت إنها من كلمات إيليا أبو ماضي، وألحان الموسيقار طلال.

ويقول مطلع الأغنية: “إذا ألقى الزمان عليك شرا / وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكـر/ كم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما / وبت تئن من دنياك قهرا.. فرب الكون ما أبكاك إلا / لتعلم أن بعد العسر يسرا”.

إلا أن الشاعر اليميني عبد الغفور عبد الله أكد أن القصيدة له وهي بعنوان “هي الدنيا”، وقد كتبها عام 2017، وأعاد نشرها في ديوانه الوحيد “أنا والظل” عام 2022.

وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك: “قمة القهر أن ترى عملك ينسب لغيرك، بينما أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا”.

وأكد أنه سبق أن تلقى اعتذارا من الفنان كاظم الساهر والإعلامي مصطفى الأغا حول ذات القصيدة، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع الفنانة يسرا محنوش والموسيقار طلال ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وسرعان ما عبر عشرات النشطاء عن تعاطفهم مع الشاعر اليمني، وأطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل، طالبوا فيها الفنانة التونسية بالاعتذار له ونسب القصيدة إليه.

ولاحقا استجابت يسرا لهذه الدعوات، وقدمت اعتذارها لعبد الله وجميع اليمنيين، وتعهدت بإزالة الفيديو الرسمي للأغنية وإعادة نشر الأغنية باسم الشاعر اليمني.

وأضافت: “الخطأ حصل من دون قصد، وما تعودت أن أستولي على حق أي طرف طيلة مسيرتي الغنائية. ورب ضارة نافعة، فمن خلال هذا الخطأ تعرفت على شاعر قيّم وأيقنت مدى صدق اليمنيين وأمانتهم. حماكم الله ورعاكم. دمتم ودام اليمن السعيد عزيزا كريما أبد الدهر”.

يذكر أن الفنان كاظم الساهر قدم اعتذاره للشاعر اليمني عبد الغفور عبد الله عام 2020 بعدما ألقى بضعة أبيات من نفس القصيدة، دون ذكر صاحبها.

رسالة من #كاظم_الساهر

Kadim Al Sahir's message جزيل الشكر للشاعر المبدع عبدالغفور عبدالله لهذه الكلمات الرائعة. الله يوفقك.https://t.co/KHOQiBaxO9 pic.twitter.com/goWB9kKI6w — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) April 8, 2020

وكذلك قدم الإعلامي مصطفى الأغا الاعتذار لعبد الله في نفس العام، حين نسب الأغنية خطأ للشاعر إيليا أبو ماضي، مشيرا إلى أنه اعتمد على معلومات خاطئة من شبكة الإنترنت.