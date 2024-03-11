بعد كوفيد.. الهند تتطلع لإنتاج لقاحات لأمراض كالملاريا وحمى الضنك

بونا (الهند): قال الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي، أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم، إنه يتطلع لإنتاج لقاحات لأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال إعادة توظيف المرافق المستخدمة في صنع لقاحات فيروس كورونا.

وذكر الرئيس التنفيذي أدار بوناوالا في مقابلة أنه مع تقليص عملية تصنيع لقاح كوفيد-19 بسبب تراجع الطلب، تستخدم الشركة في المقابل هذه المرافق لتصنيع أحدث اللقاحات لديها، والتي تقدر أنها ستعزز الإنتاج الإجمالي بمقدار مليارين ونصف المليار جرعة.

وينتج المعهد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 باسم كوفيشيلد في الهند، كما ينتج لقاح نوفافاكس المضاد للفيروس التاجي والقائم على البروتين.

واستثمر المعهد ملياري دولار في ذروة الأزمة الصحية العالمية لزيادة الإنتاج.

ويبيع المعهد حاليا 1.5 مليار جرعة لقاح تقريبا سنويا، ويقدر الطاقة الإنتاجية الإجمالية بما يصل إلى أربعة مليارات جرعة.

وقال بوناوالا إن المعهد يجري محادثات مع دول وحكومات أخرى لاستخدام تلك المرافق في حالة تفشي أي مرض في المستقبل، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل عن المناقشات.

وأضاف أن معهد الأمصال لديه القدرة على تصنيع 100 مليون جرعة من لقاح الملاريا، ويمكن توسيع نطاقها بشكل أكبر اعتمادا على الطلب. وأنتج بالفعل 25 مليون جرعة قبل إطلاقها في الأشهر المقبلة.

ويختبر المعهد لقاحا من جرعة واحدة ضد حمى الضنك، وهو مرض آخر ينقله البعوض ومؤلم ومميت أحيانا، وقد طوره بناء على بحث أجرته المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

(رويترز)