بعد لقائه بنظيره الجزائري.. وزير الخارجية الأمريكي يغرد بشأن الموقف من الصحراء الغربية

الجزائر- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اتفاقَ بلاده مع الجزائر على الدعم الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة في قضية الصحراء الغربية، وذلك في خضم جولة الحوار الاستراتيجي التي يجريها البلدان بالعاصمة واشنطن.

وقال بلينكن، إنه بحث مع نظيره الجزائري أحمد عطاف عددا من القضايا التي تشكل أولوية للبلدين. وكتب على منصة “إكس”: “قابلت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لبحث الشراكة الأمريكية الجزائرية وتبادل الآراء بشأن أولوياتنا المشتركة، بما في ذلك الاستقرار في منطقة الساحل والسلام العادل والدائم في أوكرانيا”. وأضاف: “كما أكدنا دعمنا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة” بالنسبة لقضية الصحراء الغربية.

Met with Algerian Foreign Minister @AhmedAttaf_Dz to discuss the U.S.-Algeria partnership and consult on shared priorities, including stability in the Sahel and a just and durable peace in Ukraine. We also affirmed our full support for the UN political process for Western Sahara.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 9, 2023