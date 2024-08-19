بعد مئويته الأولى.. هالاند ينتظر المزيد في مسيرته الحالمة مع مانشستر سيتي

لندن: وصل النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند إلى 100 مباراة في مسيرته مع فريق مانشستر سيتي، حيث احتفل بمباراته المئوية خلال فوز الفريق السماوي 2 / صفر على مضيفه تشيلسي، الأحد، في المرحلة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

كان المهاجم النرويجي بمثابة اكتشاف مذهل منذ وصوله لملعب (الاتحاد) قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف عام 2022، حيث حصل على الحذاء الذهبي للدوري الإنكليزي الممتاز كأفضل هداف في البطولة العريقة في موسميه حتى الآن.

واحتفل هالاند بمباراته الـ100 مع كتيبة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على أفضل وجه، عقب تسجيله أول أهداف مانشستر سيتي في الموسم الجديد بالدوري الإنكليزي في شباك تشيلسي على ملعب (ستامفورد بريدج)، ليصل إلى 91 هدفا مع فريقه حتى الآن بمختلف المسابقات.

هذا يعني أنه في بداية موسمه الثالث مع سيتي، سجل 21 لاعبا فقط أهدافا للنادي أكثر من اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي.

على طول الطريق، حطم هالاند العديد من الأرقام القياسية للنادي والدوري الإنجليزي الممتاز حيث وضع نفسه كأحد أعظم الهدافين الذين شهدتهم هذه البطولة العريقة على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، توج هالاند بالعديد من الألقاب خلال مشواره القصير مع سيتي، حيث حصل على جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولاعب العام من رابطة كتاب كرة القدم، ولاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين، ووصيف الكرة الذهبية، وأفضل لاعب في جوائز جلوب سوكر.

وخلال موسمه الأول مع سيتي، أحرز هالاند 52 هدفا في 53 مباراة في 2022 / 2023، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال موسم واحد بجميع البطولات.

ومع إحرازه 36 هدفا، حطم هالاند الرقم القياسي المشترك للأسطورتين آلان شيرر وآندي كول البالغ 34 هدفا لكل منهما كأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي طريقه لتحقيق هذا العدد من الأهداف في البطولة، سجل النجم النرويجي الشاب ستة ثلاثيات – مثل كل اللاعبين الآخرين في الدوري الإنكليزي الممتاز مجتمعين آنذاك.

وخلال موسمه الأول مع الفريق، كان هالاند أيضا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل (هاتريك) في ثلاث مباريات متتالية على ملعبه وأول لاعب في تاريخ المسابقة أيضا يسجل في كل من مبارياته الأربع الأولى خارج قواعده.

وكان تسجيله 22 هدفا على أرضه رقما قياسيا لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في ملعب (الاتحاد) خلال موسم واحد، كما أن أهدافه الـ12 في دوري أبطال أوروبا هي أكبر عدد يحرزه لاعب في سيتي خلال موسم واحد من المسابقة.

أما في موسمه الثاني بالملاعب البريطانية (2023 / 2024)، فرغم غيابه حوالي شهرين من الموسم بسبب الإصابة، فإن هالاند سجل 38 هدفا في 45 مباراة، بمعدل هدف واحد كل 55ر98 دقيقة بكل المنافسات، وفقا لموقع مانشستر سيتي الإلكتروني الرسمي.

واحتفظ هالاند بلقب هداف الدوري الإنكليزي للموسم الثاني على التوالي، عقب إحرازه 27 هدفا في 31 مباراة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما سجل هدفا في تعادل مانشستر سيتي 1 / 1 مع ليفربول، حطم هالاند رقما قياسيا آخر في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 50 هدفا، بعد خوضه 48 مباراة فقط بالبطولة.

وتفوق هالاند على النجم المعتزل آندي كول، صاحب الرقم القياسي السابق، الذي احتاج لخوض 65 لقاء لتسجيل هذا العدد من الأهداف في البطولة.

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، وخلال فوز سيتي على لايبزغ، أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في ذلك الوقت أسرع وأصغر لاعب على الإطلاق يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا، حيث انتقل إلى قائمة أفضل 20 هدافا على الإطلاق في المسابقة.

كما سجل هالاند 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة الثانية في مسيرته مع سيتي في موسم 2023 / 24، وذلك خلال الفوز على لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنكليزي.

ومع انطلاق الموسم الجديد الآن، من يدري ما هي المستويات التي يمكن أن يصل إليها هالاند خلال الأشهر الـ12 المقبلة؟

(د ب أ)