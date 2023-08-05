بعد مبابي.. كيف سيرد الخليفي الصاع صاعين للريال؟

مدريد- “القدس العربي”: أفادت مصادر صحافية إسبانية، بأن نجاح ريال مدريد في الحصول على توقيع الميغا ستار الفرنسي كيليان مبابي، لن يمر مرور الكرام بالنسبة لناديه باريس سان جيرمان والرئيس ناصر الخليفي، وذلك لاعتقاد الأخير بأن نظيره في النادي الميرينغي فلورنتينو بيريز، هو من بادر بتحريض الهداف التاريخي على الإدارة الباريسية.

وقالت صحيفة “سبورت” صراحة، إن رجل الأعمال القطري، سيعاقب اللوس بلانكوس بطريقته المفضلة، تلك الطريقة التي رد بها الصاع صاعين لبرشلونة، بعد تواصل وسطاء رئيس البلو غرانا السابق جوسيب ماريا بارتوميو مع وكيل أعمال لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، لرسم خطة نقله إلى “كامب نو”، دون الحصول على إذن من أصحاب القرار في “بي إس جي” للتفاوض مع اللاعب، لتستيقظ إدارة البرسا على صفعة نيمار جونيور عام 2017، وتبعه ليونيل ميسي في العام 2021، بخلاف الخسائر المعنوية للفريق الكاتالوني كلما حاول شراء لاعب ضمن لائحة المطلوبين في “حديقة الأمراء”.

وذكرت الصحيفة المقربة من البرسا في تقرير بعنوان “خطة الخليفي الانتقامية من ريال مدريد بسبب مبابي”، أن الرد الباريسي لن يُقدم على ما وُصف بـ”الطبق البارد”، بل بخطة هجوم مضاد على القرش الأبيض الكبير ومجلسه المعاون، هدفها الرئيسي إضعاف مشروع المدرب كارلو أنشيلوتي، باستهداف ألمع الأسماء الشابة، التي يعول عليها المخضرم الإيطالي ومن خلفه الإدارة، لضمان مستقبل الفريق في السنوات القادمة.

ووفقا لنفس المصدر، فإن النادي الباريسي المعتاد على الانتقام بكل قسوة، سيبدأ في تركيز ضرباته المؤلمة على النادي الأبيض، بنفس الإستراتيجية التي اتبعها مع برشلونة منذ عام 2017، وستكون البداية باستهداف الثنائي الفرنسي تشواميني وإدواردو كامافينغا، على أن يتبعهما أو ربما يسبقهما الجناح البرازيلي الموهوب رودريغو غوس، وأيضا جوهرة فريق الكاستيا نيكو باز، وأكثر من ذلك على المدى غير البعيد، ردا على ما فعله الريال مع مبابي.

وانتهى شهر العسل الطويل بين الإدارة الباريسية ومبابي، بعد قيامه بنشر بيان رسمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد رغبته في مغادرة “حديقة الأمراء” فور انتهاء عقده الصيف القادم، بعبارة أخرى يرفض تفعيل بند تمديد عقده لغاية 2025، الأمر الذي جعل الإدارة تمنعه من مرافقة اللاعبين في جولة الاستعداد للموسم الجديد في شرق آسيا، بجانب إلزامه بالتدريب مع فريق الرديف، تمهيدا لبيعه بأعلى عائد مادي قبل غلق الميركاتو نهاية أغسطس/ آب الجاري.