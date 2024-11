بعد “مجزرة التابعين” في غزة.. الأونروا تؤكد فشل أعضاء اتفاقيات جنيف- (تدوينة)

غزة: قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الاثنين، إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها، وضمان احترام أطراف الصراع لها، بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات.

جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة “إكس” تعقيبا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وأضاف أنه “قبل 75 عامًا من اليوم، وُضعت اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في أوقات الحروب، وهي مجموعة القواعد التي “نتفق عليها جميعًا”.

وتساءل مفوض الأونروا: “هل نتفق عليها؟”.

وسلط لازاريني الضوء على أنه “خلال الأشهر العشرة الماضية، تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يومًا بعد يوم في قطاع غزة”.

وتابع قائلاً: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الدول الأعضاء- الأطراف في اتفاقيات جنيف- فشلت في تحمل مسؤولياتها في احترام المعاهدات، وضمان احترام أطراف الصراع لها في جميع الظروف”.

وشدد أن “قيمنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات على المحك، كما هي إنسانيتنا المشتركة”.

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لإعادة ترسيخ هذه القيم، وإعادة الالتزام بالاتفاقيات باعتبارها بوصلة القانون الإنساني الدولي”.

واختتم حديثه بالقول: “يجب حماية المدنيين والنساء والأطفال والأسرى والمدارس والمستشفيات والمنازل وموظفي الأمم المتحدة والمرافق والعمليات الإنسانية أثناء الحروب”.

75 years ago today, the Geneva Conventions were put in place to protect civilians in times of wars.

They are the universal “Rules of War” meant to limit the devastating impact of wars & conflicts on humanity.

The one set of rules we “all agree on”, but do we?

In the past 10…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 12, 2024