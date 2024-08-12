بعد “مجزرة التابعين” في غزة.. الأونروا تؤكد فشل أعضاء اتفاقيات جنيف- (تدوينة)

غزة: قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، الاثنين، إن الأعضاء في اتفاقيات جنيف فشلوا بتحمل مسؤولياتهم في احترام قواعدها، وضمان احترام أطراف الصراع لها، بما في ذلك حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات.

جاء ذلك في بيان نشره لازاريني على حسابه عبر منصة “إكس” تعقيبا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين بمدينة غزة، في مجزرة خلفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وأضاف أنه “قبل 75 عامًا من اليوم، وُضعت اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في أوقات الحروب، وهي مجموعة القواعد التي “نتفق عليها جميعًا”.

وتساءل مفوض الأونروا: “هل نتفق عليها؟”.

وسلط لازاريني الضوء على أنه “خلال الأشهر العشرة الماضية، تم انتهاك هذه القواعد بشكل صارخ يومًا بعد يوم في قطاع غزة”.

وتابع قائلاً: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الدول الأعضاء- الأطراف في اتفاقيات جنيف- فشلت في تحمل مسؤولياتها في احترام المعاهدات، وضمان احترام أطراف الصراع لها في جميع الظروف”.

وشدد أن “قيمنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات على المحك، كما هي إنسانيتنا المشتركة”.

وأشار إلى أن “الوقت قد حان لإعادة ترسيخ هذه القيم، وإعادة الالتزام بالاتفاقيات باعتبارها بوصلة القانون الإنساني الدولي”.

واختتم حديثه بالقول: “يجب حماية المدنيين والنساء والأطفال والأسرى والمدارس والمستشفيات والمنازل وموظفي الأمم المتحدة والمرافق والعمليات الإنسانية أثناء الحروب”.

75 years ago today, the Geneva Conventions were put in place to protect civilians in times of wars.

They are the universal “Rules of War” meant to limit the devastating impact of wars & conflicts on humanity.

The one set of rules we “all agree on”, but do we? In the past 10… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 12, 2024

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء تأديتهم صلاة الفجر بمدرسة “التابعين”، التي لجأ إليها نازحون فارون من العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل 19 مقاتلا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال استهدافه المدرسة، بينما نفت الأخيرتين بشدة صحة الادعاءات.

واتفاقيات جنيف هي مجموعة من أربع معاهدات دولية، اعتمدت في أغسطس/ آب 1949، وتحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن نحو 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)