بعد محرز.. جوهرة جزائرية تُثير إعجاب غوارديولا

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل إعلام أوروبية وعربية، عن اهتمام المسؤولين وأصحاب القرار في مانشستر سيتي بأحد الجواهر الصاعدة في صفوف المنتخب الجزائري، كبديل مستقبلي لأسطورة السكاي بلوز كيفن دي بروين، الذي أعلن انتهاء مغامرته في ملعب “الاتحاد” مع إطلاق صافرة نهاية الموسم الجاري، والإشارة إلى الشاب اليافع إبراهيم مازا، المتألق مع ناديه هيرتا برلين في دوري “البوندسليغا بي”.

ونقلت العديد من المنصات العربية والجزائرية عن موقع “سيتي إكسترا”، أن المدرب الكاتالوني الذي يسعى جاهدا لبناء فريق بإمكانه إعادة هيبة وكبرياء المان سيتي بعد خيبة أمل الموسم الحالي، أعطى الضوء الأخضر للمسؤولين الجدد وعلى رأسهم هوغو فيانا، للتعامل مع ملف خليفة دي بروين، على أنه أولوية قصوى في سوق الانتقالات الصيفية، وبناء عليه تضاعف اهتمام المسؤولين بمحارب الصحراء الصغير، كواحد من الأسماء المرشحة لخلافة الأشقر البلجيكي في المستقبل.

وجاء في نفس التقرير، أن حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في آخر أربعة مواسم، سيتعين عليه الدخول في معركة حامية الوطيس مع الأندية الأخرى الطامعة في خدمات صاحب الـ19 عاما، في مقدمتهم بطل البودسليغا الموسم الماضي باير ليفركوزن، الذي يُراقب اللاعب عن كثب منذ بداية هذا الموسم، تمهيدا لضمه إلى ملعب “باي آرينا” في صيف 2025، حتى لو اضطرت الإدارة لتفعيل الشرط الجزائي لفسخ عقده مع ناديه العاصمي، والذي يُقدر بنحو عشرة ملايين يورو.

أيضا منصة “أوراس” نقلت عن صحيفة “بيلد” الألمانية، أن إدارة المان سيتي بدأت مرحلة “جس نبض” المسؤولين في هيرتا برلين، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال مازا إلى مشروع بيب غوارديولا الجديد، وهو ما قد يغير موازين القوى في الصفقة، على اعتبار أنه سيكون من الصعب على النادي الناشط في دوري القسم الثاني الألماني وصاحب الشأن، مقاومة أو تجاهل عرض السيتيزينز من الناحية المادية والأدبية، بعدما كان ليفركوزن الأوفر حظا في استقطاب الموهبة التي فَضلت تمثيل محاربي الصحراء على حساب منتخب مسقط رأسه الناسيونال مانشافت.

وكانت صحيفة “كيكر”، قد أشارت في وقت سابق إلى نجاح إدارة ليفركوزن في قطع شوطا كبيرا في المباحثات مع هيرتا برلين لنقل مازا إلى مشروع المدرب تشابي ألونسو بداية من الموسم الجديد، وذلك تحسبا لخروج نجم الفريق الأول فلوريان فيرتز، الذي يحظى باهتمام عمالقة أوروبا منذ فترة ليست قصيرة، تحديدا بعد انفجار موهبته تحت قيادة مدربه الإسباني ومساهمته في معجزة التتويج بلقب الدوري الألماني، كأول فريق يتمكن من إيقاف بايرن ميونخ منذ عقد من الزمان، لكن هذا قبل دخول المان سيتي على الخط في الساعات القليلة الماضية.

وتُجمع أغلب الصحف والمواقع الرياضية، على أن إدارة هيرتا برلين، ستجد صعوبة بالغة من أجل الاحتفاظ بمازا لموسم آخر، في ظل التطور الملموس في مستواه وشخصيته داخل المستطيل الأخضر منذ اعتماده كواحد من مواهب المستقبل في مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري، حتى أن بعض المصادر تتحدث عن منافسة مفتوحة على مصراعيها بين عمالقة أوروبا الطامحين في ضمه، وذلك من قبل اقتران اسمه بالسيتي، ليكون ثاني جزائري يرتدي القميص السماوي في حقبة الفيلسوف بعد قائده في المنتخب رياض محرز، والسادس بعد علي بن عربية، وكريم كركار، وجمال عبدون والمدرب الوطني السابق جمال بلماضي.