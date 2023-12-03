بعد مداهمة منزل الشيخ عكرمة صبري.. “حراس المعبد” يهددون بطرد طاقم الوصاية الأردني “النازي”

القدس- “القدس العربي”:
وصف بيان صدر عن ما يسمى بجماعات المعبد المتطرفة في إسرائيل، دائرةَ الأوقاف الإسلامية التي تدير المسجد الأقصى لصالح الوصاية الهاشمية الأردنية بأنها “نازية “.
وهي المرة الأولى التي يصدر فيها بالقدس، منشور إسرائيلي استيطاني يستخدم هذا التعبير بقصد تحريك أكبر قاعدة ممكنة من كارهي العرب والمسلمين في يوم محدد.
لم تعلن وزارة الأوقاف الأردنية عن تعليقها على هذا التطور الخطير لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس.
وقالت جماعات المعبد في منشور لها باللغة العبرية، رصدته السفارة الأردنية في إسرائيل، بأنها تعلن دعوة مشتركة لمظاهرة كبرى أمام المسجد الأقصى.
وفقا للتعليمات المرفقة، على اليهود المتدينين التجمع عند باب العامود بالقدس، والانطلاق إلى باب الساهرة، ثم التجمهر أمام بوابات المسجد الأقصى يوم 7 ديسمبر الجاري، وهو أول أيام عيد الأنوار العبري “حانوكاه”.
وأبلغ المستوطنون المتطرفون هنا بوضوح بهدف هذا التجمع، وهو إزالة دائرة الأوقاف الإسلامية النازية من داخل المسجد الأقصى.
ودعا المنشور إلى فتح كل أبواب المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين ردا على الحرب الجارية في قطاع غزة.
وتعني هذه الخطوة الاعتداء المباشر على نحو 400 موظف يديرون شؤون الأوقاف، ويتبعون وزارة الأوقاف في عمّان، وهو أمر لم تعلق عليه الحكومة الأردنية رسميا، لكنها سياسيا المرة الأولى التي تصدر فيها دعوة باسم مجموعات المعبد المشار إليها لفتح جميع أبواب المسجد الأقصى عنوة أمام اليهود.
وبدا لافتا للنظر أن هذه الخطوة الاستفزازية الجديدة أعلنت بعد ساعات فقط من اقتحام وتفتيش منزل الشيخ عكرمة صبري، إمام المسجد الأقصى، وأحد أبرز المراجع في الوقف الإسلامي، مع إخطار من سلطات الاحتلال في القدس بهدم كامل العمارة التي يوجد فيها منزل الشيخ صبري.
الشيخ عكرمة صبري عضو بارز في مجلس الأوقاف الأردني الذي يدير شؤون المقدسات الإسلامية لصالح الوصاية الهاشمية في القدس، لكن وزارة الأوقاف الاردنية ترفض منذ عدة أشهر دعوته للتعاون معه في سبيل دعم حماية مواقع الوصاية.
الخطوة الاستيطانية الجديدة صُنّفت في عمّان فورا بمستوى الخطر الشديد. وتشكل سياسيا اختبارا أساسيا للوصاية الهاشمية، ولدور الأردن في رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وأبلغت إدارة أوقاف الأردن حكومة عمّان بالتطور الجديد، داعية إلى التحرك الفوري، في الوقت الذي يصنف فيه الخبراء حادثة فتح أبواب المسجد الأقصى قسرا، ووصف مجموع حراس الأوقاف الأردنيين بـ”النازيين” مقدمة لخطوة أساسية على صعيد تقويض الوصاية.
الصراع في الشرق الأوسط مستمر ولا يمكن بأي حال هزيمة الشر واستئصاله نهائيا. في الأيام المقبلة ستكون هناك مفاجأة وسيحل السلام الأبدي على العالم بأكمله.
إلي الاخ ميسي…
سوف تنتصر المقاومة الفلسطينية باذن الله علي العدو الصهيوامريكي رغم الدعم الغربي الصليبي الحاقد والمتامر علي الاسلام والمسلمين ..
المقاومة الفلسطينية تقاتل علي الحق وعلي عقيدة وهي تنزل الخسائر بالعدو الصهيوامريكي ولا يمر يوم والا يتكبد العدو عشرات القتلي والجرحي في صفوفه وهو يتكتم علي ذلك ويتجة لضرب بالطائرات المدنيين العزل لأنهم جبناء لا يقاتلون المقاومة وجها لوجه ..
تحيا غزة وعاشت فلسطين من البحر للنهر
بل إن هزيمة الشر حتمية الهية، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥
اللهم احفظ شيخ الأقصى المبارك الشيخ التقي الورع الفاضل عكرمة صبري واجزه عنا خير الجزاء وبارك اللهم في الأقصى المبارك وفي المرابطين فيه إلى يوم الدين 🇵🇸🤕✌️🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴🤲🌴
انتم ا ولاد عم لماذا لا تصالحوا، اعلموا ليسه وطن عرب يساعدكم،
اله مع المومنين المرابطين في فلسطين .وما تقوم بع العصابة الصهيونية لجريمة حرب بكل أركانها القانونية ؟ والنصر والتمكين للمقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس ؟ وسيفل الإحتلال في عدوانه بقوة الله وثبات المجاهدين في سبيل الله .
(((( لم تعلن وزارة الأوقاف الأردنية عن تعليقها على هذا التطور الخطير لفرض وقائع جديدة في مدينة القدس )))).
ه
ولذلك من وجهة نظري يا إبن عم والدتي(يعرب)، وصاحب نظرية Farah Money، التي أخذ لها رخصة تسويق، في بريطانيا أولاً،
هذا كذب وافتراء، أو لا وجود أي دليل على مصداقية ما ورد في الرابط التالي
▶️ Watch this reel
https://www.facebook.com/reel/756711806279924?sfnsn=mo&s=F5x8gs&fs=e
ودليلي على وجهة نظري، وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، علق عليه د عبدالله النفيسي، بالتالي
https://youtube.com/shorts/QY2qNCRTnEE?si=fU234qAlytnv1HcT
فهمت قصدي، أم لا؟!🤣🤭
أحسنت كتبها الله في صالح أعمالك يا حبيبنا وحبيب السلطنة،
وأضيف رب ضارة نافعة، لأن جرائم الكيان الصهيوني ضد (غزة) بعد 7/10/2023، جعلتنا نعرف الجرائم الصهيونية منذ عام إعلان الإضراب في عام 1939، قبل حضور (عزالدين القسام) وأصحابه إلى (فلسطين) من (سوريا)، سبحان الله،
اسمع كلام إيلون ماسك، بخصوص رفضه أن يترك لهم الحبل كما فعل صاحب ميتا (فيسبوك)🤣🤭
أكثر وأشد وأكثر صراحة من المظاهرات، على مقر الجريدة
https://youtu.be/2BfMuHDfGJI?si=5rJpbXTDMmSSuOdr
بل حتى فضح ظلم البيت الأبيض،
أخذ درس من ما حصل يوم 7/10/2023، وزيارته إليها بعدها بكل صراحة، ولبس قلادة لتذكيره بذلك😵💫😵
”اغلقوها الآن”.. متظاهرون يحتشدون أمام مقر صحيفة #نيويورك_تايمز مطالبين بإغلاقها بسبب تغطيتها “المنحازة لإسرائيل” للحرب على #غزة
استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال 24 ساعة في غزة
https://alroya.om/p/334789
لا حول ولا قوة إلّا بالله، أين قادة مؤتمر المناخ😵💫😵
بالتأكيد أغبياء، أو على الأقل، غير مدركين لحجم المسؤولية، فلذلك لا يستحق من لا يدرك حجم المسؤولية، سلطة الإدارة والحوكمة، ما بعد 7/10/2023،
أين العدالة، هنا، أليس كذلك؟!
أي أن مشروع صالح التايواني، هو من أجل فرض العدالة، في دولة الظلم/الحداثة الحالية،
ما رأيكم دام فضلكم؟!😉🤨
🤑🙉🙈🙊🧠🤖
سوق صالح الحلال لبيع المنتجات التايوانية هو الحل الوحيد والصحيح ، اقولها وكلي ثقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهايه الكيان المحتل قد اقتربت من صمت حكام العرب الصهاينه الذين تامرو على فلسطين