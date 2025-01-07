بعد مرور عشر سنوات على هجوم “شارلي إيبدو”.. فرنسا ما تزال في حالة صدمة

نسخة من "شارلي إيبدو" في كشك لبيع الصحف في باريس، في 6 يناير 2025. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: تحيي فرنسا، هذا الثلاثاء، 7 يناير/كانون الثاني عام 2025، الذكرى السنوية العاشرة للهجوم على مقرّ مجلة “شارلي إيبدو” الساخرة، الذي تلته موجة من الهجمات الإرهابية التي هزّت البلاد.

صحيفة “لوموند” الفرنسية خصصت افتتاحية عددها لهذا الثلاثاء لهذا الموضوع، قائلة إنه على الرغم من مرور عقد من الزمن على هذا الهجوم الإرهابي الدموي، إلا أن فرنسا لم تعد كما كانت من قبل. فقد شكّلت الهجمات الجهادية، التي وقعت أيام 7 و8 و9 يناير/كانون الثاني 2015، في باريس وضاحيتها، بالنسبة لـ “بلد حقوق الإنسان”، صدمة مشابهة لتلك التي أحدثتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 للولايات المتحدة. ففي فرنسا، لم يكن الهدف هو رمز القوة المالية، بل كان التراث المزدوج الأساسي الذي لا يقدّر بثمن، ألا وهو حرية التعبير، وحق اليهود الفرنسيين في العيش بسلام في بلادهم، تقول “لوموند”.

خلال هذه الأيام الثلاثة الرهيبة، قام ثلاثة فرنسيين إرهابيين بقتل 17 شخصًا في مقرّ صحيفة شارلي إيبدو، في صباح يوم 7 يناير/كانون الثاني، خلّفت المذبحة 12 ضحية، من بينهم ثمانية من أعضاء فريق الصحيفة، وشخصيات شعبية ترمز إلى التقليد الفرنسي في السخرية والانتقاد الحرّ لجميع أشكال الفكر، بما في ذلك الفكر الديني.

وفي اليوم التالي، تم إطلاق النار على شرطي بالقرب من مدرسة يهودية. ثم في التاسع من كانون الثاني قُتل أربعة من العاملين في متجر يهودي، والذين تم استهدافهم بالرصاص لأنهم يهود، تضيف “لوموند”.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أعوام على المذبحة التي ارتكبها إرهابي إسلاموي آخر في مدينة تولوز، وأودت بحياة ثلاثة جنود ثم أربعة يهود، من بينهم ثلاثة أطفال.

ومنذ ذلك الحين، ومن قاعة باتاكلان الباريسية، إلى استاد فرنسا (سين سان دوني)، ومن نيس إلى ماجنانفيل (إيفلين).. لم تتوقف البلاد أبدًا عن مواجهة “البربرية المطلقة”.

تبدو المظاهرات التي تم تنظيمها ردًا على هجمات يناير/كانون الثاني 2015، ذات النطاق الاستثنائي والإجماع الواضح، بعيدة جدًا. بالتأكيد، وهذا أمر هائل بالفعل، ففي ظل هذه الضربات المتعددة، قاومت فرنسا إغراء القوانين الاستثنائية والعنف بين المجتمعات. ودانت العدالة شركاء القتلة خلال محاكمات نموذجية.

ولكن كيف لنا ألا نقارن الصدمات الناجمة عن المذبحة المتكررة التي ارتكبها فرنسيون متطرفون بالنجاحات الانتخابية التي حققها اليمين المتطرف الذي اكتسب عسله من الاندماج بين الهجرة والإسلاموية؟، تتساءل “لوموند”.

كيف لا يمكننا أن نأسف لحقيقة مفادها أن عبارة “أنا شارلي” قد أفسحت المجال أمام النسبية في ما يتعلق بحرية التعبير، وخاصة بين الأجيال الشابة؟.. و كيف لا يمكننا أن نلاحظ أن هذه المآسي المتكررة واستغلالها السياسي الساخر في كثير من الأحيان لم يؤد إلا إلى توسيع الفجوة حول العلمانية، وهي قيمة يسارية تاريخية يحاول اليمين واليمين المتطرف الاستيلاء عليها؟ تتساءل أيضا الصحيفة الفرنسية.

فكيف لا نشعر بالقلق إزاء المخاوف والشعور بالعزلة التي يشعر بها اليهود الفرنسيون في مواجهة تصاعد الأفعال والتعبيرات المعادية للسامية التي كثيراً ما يتم التسامح معها بذريعة انتقاد إسرائيل؟ تتساءل “لوموند” أيضا.

إلى جانب واجب الذاكرة الأساسي تجاه الضحايا، ينبغي أن تكون الذكرى السنوية لهجمات عام 2015 بمثابة تذكير بهشاشة التراث العالمي لعصر التنوير. فلا حرية التعبير – وخاصة حرية الرسوم الكاريكاتورية الصحفية – ولا مبدأ العلمانية التي تحترم الأديان، ولكنها وتسمح بالعيش المشترك، ولا سيادة القانون التي تخضع التجريم بموجب القانون، ليست إنجازات نهائية. وهي قيم تتطلب يقظة يومية وتعبئة الجميع.