لبنان سيتقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية إثر مزاعم تخزين صواريخ في مطار بيروت- (فيديوهات)

بيروت: يجري 4 وزراء لبنانيين و16 سفيراً أجنبياً، الإثنين، جولة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، بعد مزاعم صحافية عن تخزين أسلحة في مرافق المطار.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن “الجولة الميدانية استُهلت من مركز الشحن في المطار، ثم اننقل المشاركون في الجولة إلى مركز الشحن الجوي”.

جولة ميدانية للسفراء والإعلاميين في #مطار_رفيق_الحريري الدولي لنفي تخزين أسلحة فيه – #وزير_النقل_اللبناني: انتقلنا من الخروق الإسرائيلية إلى حرب نفسية – وزير السياحة: #مطار_بيروت لم يتأثر بما نشرته الـ #تلغرافhttps://t.co/NUeAhnVtnx pic.twitter.com/Wmx6rvVUoX — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) June 24, 2024

وتلبية لدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، يشارك في الجولة أيضاً 3 وزراء لبنانيين، هم وزير الإعلام زياد المكاري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير السياحة وليد نصار.

كما يشارك سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا ومصر والهند وباكستان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوبا ورومانيا والبرازيل وكازاخستان والأردن وإسبانيا والجزائر ونيجيريا، وفق الوكالة.

من مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت، والذي لطالما كان وما زال عرضة للتهديدات والخروقات الجوية فوق أجوائه ، والذي عانى ويعاني من التشويش الذي يعرّض سلامة أجوائه للخطر ، وصولا إلى تناوله اليوم بمعلومات مفبركة وسخيفة أوردتها صحيفة التلغراف البريطانية والتي نسبتها إلى مصادر غير معنية… pic.twitter.com/aYwhx2kMnS — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) June 23, 2024

والأحد، أعلن وزير الأشغال والنقل اللبناني أن بلاده ستتقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة “تلغراف” البريطانية، بسبب مقال زعمت فيه تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت.

(الأناضول)