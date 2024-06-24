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لبنان سيتقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة بريطانية إثر مزاعم تخزين صواريخ في مطار بيروت- (فيديوهات)

24 - يونيو - 2024

مطار بيروت

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بيروت: يجري 4 وزراء لبنانيين و16 سفيراً أجنبياً، الإثنين، جولة في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت، بعد مزاعم صحافية عن تخزين أسلحة في مرافق المطار.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أن “الجولة الميدانية استُهلت من مركز الشحن في المطار، ثم اننقل المشاركون في الجولة إلى مركز الشحن الجوي”.

وتلبية لدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، يشارك في الجولة أيضاً 3 وزراء لبنانيين، هم وزير الإعلام زياد المكاري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ووزير السياحة وليد نصار.

كما يشارك سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا ومصر والهند وباكستان والصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوبا ورومانيا والبرازيل وكازاخستان والأردن وإسبانيا والجزائر ونيجيريا، وفق الوكالة.

والأحد، أعلن وزير الأشغال والنقل اللبناني أن بلاده ستتقدم بدعوى قضائية ضد صحيفة “تلغراف” البريطانية، بسبب مقال زعمت فيه تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت.

(الأناضول)

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