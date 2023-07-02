رياضة | كرة قدم عالمية

بعد مسيرة حافلة.. سيسك فابريغاس يعلن اعتزال كرة القدم

منذ 23 دقيقة

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كومو: أعلن الإسباني سيسك فابريغاس، بطل العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، انتهاء مسيرته كلاعب وانتقاله لمجال التدريب.

وكتب فابريغاس (36 عاما) على موقع تويتر، إنه في المستقبل سيتولى تدريب فريق تحت 19 عاما والفريق الثاني لفريق كومو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، الذي كان مرتبطا معه بعقد حتى نهاية مسيرته.

وكتب: “من المحزن للغاية أن يحين وقت اعتزالي. لدي ذكريات جميلة عن أيامي الأولى في برشلونة، ثم أرسنال، وبرشلونة مرة أخرى، وتشيلسي، وموناكو وكومو”.

وأضاف: “بعد 20 عاما من التضحيات المذهلة، الإخلاص والفرح، حان الوقت لأشكر وأودع هذه اللعبة الجميلة”.

 

 

وانتقل فابريجاس من موناكو إلى كومو في العام الماضي. وفي موناكو لم يعد جزءا من التشكيل الأساسي وكان في الأغلب يجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

وتضمنت إنجازاته الحصول على كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.

(د ب أ)

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