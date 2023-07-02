بعد مسيرة حافلة.. سيسك فابريغاس يعلن اعتزال كرة القدم

كومو: أعلن الإسباني سيسك فابريغاس، بطل العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، انتهاء مسيرته كلاعب وانتقاله لمجال التدريب.

وكتب فابريغاس (36 عاما) على موقع تويتر، إنه في المستقبل سيتولى تدريب فريق تحت 19 عاما والفريق الثاني لفريق كومو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، الذي كان مرتبطا معه بعقد حتى نهاية مسيرته.

وكتب: “من المحزن للغاية أن يحين وقت اعتزالي. لدي ذكريات جميلة عن أيامي الأولى في برشلونة، ثم أرسنال، وبرشلونة مرة أخرى، وتشيلسي، وموناكو وكومو”.

وأضاف: “بعد 20 عاما من التضحيات المذهلة، الإخلاص والفرح، حان الوقت لأشكر وأودع هذه اللعبة الجميلة”.

Con grande tristezza è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Conserverò ogni momento, dai primi giorni al Barcellona, all'Arsenal, di nuovo in blaugrana, al Chelsea, al Monaco e infine al Como. Dalla Coppa del Mondo, agli Europei, le vittorie in Inghilterra,… pic.twitter.com/FclqRMPp94 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023

وانتقل فابريجاس من موناكو إلى كومو في العام الماضي. وفي موناكو لم يعد جزءا من التشكيل الأساسي وكان في الأغلب يجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

وتضمنت إنجازاته الحصول على كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.

(د ب أ)