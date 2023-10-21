بعد مشجعي أوساسونا الذين ردوا على لاعب إسرائيلي.. أنصار سوسيداد يرفعون أعلام فلسطين في الدوري الإسباني ـ (صور وفيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

رفع أنصار ريال سوسييداد وبشكل كبير ولافت جدا أعلاما فلسطينية خلال مباراة ناديهم، الذي فاز بها بهدف ضد ضيفه مايوركا في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، ظهر اليوم السبت، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان على غزة.

يأتي هذا بعد أن رفع العشرات من مشجعي نادي أوساسونا أعلاما فلسطينية، في مباراة ناديهم، التي فاز بها بهدفين لصفر أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت، مساء أمس الجمعة، في نفس الجولة من الدوري الإسباني.

Real Sociedad fans raise Palestine flags during their game against Mallorca.

Real Sociedad VS Mallorca !! pic.twitter.com/qcf7q5beWy — Hellfootball (@hellfootball_) October 21, 2023

وقالت تقارير صحفية إسبانية أن أوساسونا “قد يواجه مشاكل” بسبب تصرف جماهيره، التي أرادت التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإدانة العدوان على غزة، والرد على تعليق لاعب نادي غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان، الذي بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعا إلى “إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين”.

Las redes del CA Osasuna se están llenando de comentarios afectivos por parte de la comunidad palestina 🇵🇸por el apoyo de la afición rojilla en las gradas. Sin dudas, una de las imágenes de la jornada #OsasunaGranada pic.twitter.com/7P841NwvSx — Jonay Amaro (@AmaroJonay) October 20, 2023

وبحسب تقارير قال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علما أن وايزمان لم يسافر إلى مدينة بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة أمس ضد النادي المحلي، وذلك بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.

Israel international Shon Weismann will not travel with Granada to Osasuna due to security concerns https://t.co/ewDeSxvKW7 — Football España (@footballespana_) October 20, 2023

وقد أثيرت تساؤلات بشأن عدم وجود رد على دعوات معاقبة وايزمان بسبب تعليقاته، مثلما حدث مع لاعبين عرب، عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين، لكن تقارير تحدثت عن تقديم شكاوى قانونية ضد اللاعب الإسرائيلي.