بعد “مصائد الموت”.. حتى شاحنة المساعدات تعقبوها وأطلقوا النار على إطاراتها

أسرة التحرير

30 تموز – أفادت وزارة الصحة في غزة أن 103 أشخاص قتلوا في اليوم الأخير؛ 7 أشخاص ماتوا من سوء التغذية. حسب الوزارة، قتل 60 شخصياً، و195 أصيبوا بينما كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وجاء من الأمم المتحدة: رغم الهدنة التي أعلنت عنها دولة إسرائيل – يستمر الموت في قطاع غزة عند مراكز انتظار للمساعدات الإنسانية، ولا يزال الفلسطينيون يموتون هناك من سوء التغذية والجوع.

2 آب – وزارة الصحة في غزة: قتل 39 شخصاً في اليوم الأخير عندما كانوا يحاولون الحصول على الغذاء، ومات 7 جوعاً. وحسب بيان الوزارة، قتل 83 شخصاً، و1079 أصيبوا بنار الجيش في قطاع غزة في اليوم الأخير. وسجل استيعاب زائد خطير في المستشفيات المركزية. حسب وزارة الصحة، تضطر الطواقم الطبية لوضع فرشات في أروقة المستشفيات وفي المداخل لمعالجة الجرحى.

3 آب – السلطات في قطاع غزة: مات 6 أشخاص من الجوع في اليوم الأخير، وقتل 119 شخصاً في هجمات الجيش الإسرائيلي، وأعلن (الهلال الأحمر) الفلسطيني بأن واحداً من عامليه قتل هذه الليلة وأصيب ثلاثة في هجوم للجيش الإسرائيلي على مقر المنظمة في خان يونس جنوبي القطاع. في البداية، نفى الجيش الإسرائيلي أنه هاجم المنطقة، لكنه أفاد لاحقاً بأن الادعاء يفحص.

4 آب – وزارة الصحة في غزة: قتل 94 شخصاً في اليوم الأخير، 5 كبار في السجن ماتوا من سوء التغذية. حسب الطواقم الطبية في قطاع غزة، قتل من ساعات الصباح 74 فلسطينياً في هجمات الجيش الإسرائيلي، بينهم 36 كانوا ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية. عاملون في منظمات الإغاثة والصحة في قطاع غزة يحذرون من أن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل اليوم إلى قطاع غزة غير كافية إلا لتغذية قلة من عموم سكانه.

5 آب – وزارة الصحة في غزة نشرت أن 79 شخصاً قتلوا في اليوم الأخير في قطاع غزة، 52 منهم وهم يحاولون الحصول على المساعدات الإنسانية؛ 8 أشخاص آخرون ماتوا في الأخير من سوء التغذية.

6 آب – السلطات في قطاع غزة: قتل نحو 20 شخصاً في انقلاب شاحنة مساعدات على المواطنين ومات 5 بالجوع وسوء التغذية. وروى جرحى وشهود عيان بأن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها بعد أن إطلاق نار نحو الإطارات، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها، ثم انقلابها. من وزارة الإعلام في غزة جاء أن الحادثة وقعت بعد أن أجبرت قوات الجيش الإسرائيلي السائق على السفر في طريق سبق أن قصفته في الماضي. الجيش الإسرائيلي نشر بيان إخلاء لعدة مناطق في حي الزيتون في مدينة غزة.

هآرتس 7/8/2025