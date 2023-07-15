بعد مطالبة الجمهور لها بعمل مزاد على بدلتها.. هذا قرار لطيفة- (تغريدة)

“القدس العربي”: شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً من جمهور المطربة التونسية لطيفة بعد ظهورها في برنامج “معكم” مع منى الشاذلي الذي يعرض عبر قناة cbc، ببدلة ظهرت بها قبل 30 عامًا في فيديو كليب “بحب في غرامك”.

وأطلق جمهور لطيفة هاشتاغ يطالبون بعمل مزاد لشراء البدلة التي ارتدتها لطيفة في الكليب، وحمل الهاشتاغ عنوان #مزاد_بدلة_لطيفة.

وتفاعلت لطيفة مع الفكرة، وقامت بنشر المزاد عبر صفحتها الرسمية، ودونت “طب أهو”، ليشارك جمهورها بكثافة، عارضين أسعاراً مرتفعة للبدلة وصلت إلى 200 ألف دولار، لتقرر لطيفة التبرع بالمبلغ للأعمال الإنسانية ودعم عدد من الجمعيات الخيرية، معلقة: “تفتكروا ‎مزاد بدلة لطيفه بكره يوصل لكام؟ “‎طب أهو”، الليلة وصل 200000 يا رب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعية الخيرية اللي في بالي”.

تفتكروا #مزاد_بدلة_لطيفه بكره يوصل لكام؟ #طب_اهو الليله وصل 200000 يارب بكره يكبر ونقدر نساعد به الجمعيه الخيريه الى فى بالى . #من_نعم_الله_عليا_حاجة_الغير_اليا تصبحوا على خير اكثر واكثر — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 14, 2023

وكان سعر البدلة قد بدأ بمبلغ 5 آلاف دولار، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطعا من الحلقة تقول خلاله لطيفة جملة “طب أهو” وهي تقوم بخلع جاكيت البدلة، بعد أن قال البعض إن البدلة ليست هي نفس البدلة التي ظهرت بها في الكليب منذ 30 عامًا، لأنها لم تكن مرتدية الجاكيت، مما جعلها تخلع الجاكيت على الهواء، بحسب مجلة لها.