بعد مقتل مصل داخل مسجد.. ماكرون يشدد على ”ألا مكان للكراهية الدينية” في فرنسا والمئات يحتجون ضد الإسلاموفوبيا

باريس- “القدس العربي”:

ندد الرئيس الفرنسي بجريمة قتل شاب داخل مسجد في بلدة لا غراند-كومب، التي وقعت قبل يومين، مؤكداً أن “حرية العبادة حق لا يُمس”، فيما نُظمت مسيرة بيضاء تكريماً لأبوبكر الذي قُتل بطعنات متعددة، بحضور جزء من عائلته يوم الأحد، وكذلك تجمع المئات في باريس تنديداً بالاسلإموفوبيا في فرنسا.

بعد 48 ساعة من مقتل أبو بكر، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن “العنصرية والكراهية الدينية لن يكون لهما مكان أبداً في فرنسا”، وذلك في رسالة نشرها يوم الأحد على منصة “إكس”.

Le racisme et la haine en raison de la religion n’auront jamais leur place en France. La liberté de culte est intangible.

وكتب رئيس الجمهورية: “شاب تعرض لجريمة قتل بشعة داخل مسجد في غراند-كومب. أوجه دعم الأمة لعائلته ولكافة مواطنينا من المسلمين. العنصرية والكراهية الدينية لن يكون لهما مكان في فرنسا. حرية العبادة حق لا يُمس”.

في غضون ذلك، تجمع عدة مئات يوم الأحد في ساحة الجمهورية بباريس “ضد الإسلاموفوبيا”، في وقفة دعا إليها العديد من الشخصيات من حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي وحزب الخضر.

🇫🇷 FLASH – Des milliers de personnes se rassemblent contre l’islamophobie sur la Place de la République à Paris, après le meurtre d’Aboubakar dans la mosquée de La Grand-Combe. (via @LucAuffret ) pic.twitter.com/X5SsLdPm6X

وحضر الوقفة جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية”، الذي اتهم وزير الداخلية برونو روتايو بتغذية “مناخ معادٍ للمسلمين” بعد مقتل المصلّي يوم الجمعة داخل مسجد. وتم الوقوف دقيقة صمت تكريماً لأبوبكر سيسيه.

وخلال التجمع، تحدّثت امرأة إلى ميلانشون، وهي في حالة تأثر باغتيال الشاب البالغ من العمر 22 عاماً داخل المسجد، قائلة: “السيد ميلانشون، نحن المسلمون لم نعد نشعر بالأمان.. نخرج ونحن نحمل الخوف في قلوبنا، لقد تم تجاوز خط أحمر”.

وقد شاركها ميلانشون هذا التأثر، إذ بدا بعينين دامعتين، وردّ قائلا: “بالتأكيد سيدتي، اسمحي لي أن أقبّلك أو أصافحك”، قبل أن يحتضن المرأة تعبيراً عن التضامن.

وأضافت السيدة وهي تبكي: “نحن خائفون، سيد ميلانشون. كل المسلمين خائفون، سيد ميلانشون”.

Présent au rassemblement contre l’islamophobie en hommage à Aboubacar, Jean-Luc Mélenchon très ému par le témoignage d’une femme musulmane affirmant ne plus se sentir en sécurité.

« On ne se sent plus du tout en sécurité, il y a une ligne rouge qui a été franchie ». pic.twitter.com/bGT8BF5fx9

— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 27, 2025