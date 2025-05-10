بعد مكافأة إنزاغي.. الركراكي يلتقط موهبة إنتر

الرباط- “القدس العربي”:

أفادت تقارير صحافية، بأن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، في طريقه لضم أحدث جواهر نادي إنتر الإيطالي إلى رفقاء القائد أشرف حكيمي، وذلك بعد المكافأة الضخمة التي تحصل عليها اللاعب من قبل مدرب الأفاعي سيموني إنزاغي، بتصعيده إلى الفريق الأول للمرة الرابعة هذا الموسم، والإشارة إلى الجناح المتألق بشدة مع رديف عملاق الكالتشيو أيمن الزوين.

وتتسابق الصحف والمواقع الرياضية المغربية، في تحديث الأنباء والتقارير حول الأسماء والمواهب الجديدة المرشحة للانضمام إلى كتيبة المدرب وليد الركراكي في تجمع يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لتجاوز إشكالية الغيابات المؤثرة في وديتي تونس وبنين، حيث سيضطر المدرب الوطني للتخلي عن بعض ركائزه الأساسية، لارتباطهم بالمشاركة مع فرقهم في مونديال العالم للأندية، أبرزهم القائد حكيمي مع ناديه باريس سان جيرمان، وبراهيم دياز مع ريال مدريد، وآدم أزنو مع بايرن ميونخ، والاخطبوط ياسين بونو مع الهلال السعودي، وسفيان رحيمي مع العين الإماراتي وآخرين.

ووفقا لما ذكرته منصة “الأيام 24” نقلا عن مصادر إعلامية، فإن الجناح الذي ترعرع داخل أكاديمية “جوسيبي مياتزا”، ارتفعت حظوظه أكثر من أي وقت مضى للحصول على أول استدعاء لتمثيل منتخب أسود أطلس الأول، استنادا إلى معلومة موثقة، تُفيد بأن أفضل مدرب أفريقي العام قبل الماضي، تحرك بالفعل لاستقطاب اليافع البالغ من العمر 18 عاما، وذلك بالتزامن مع تصعيده إلى تدريبات فريق النيراتزوري الأول، تمهيدا لدخوله دائرة المنافسة على مكان في التشكيل الأساسي لمنافس باريس سان جيرمان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة على ملعب “آليانز آرينا” نهاية هذا الشهر.

وجاء في نفس التقرير، أنه في الغالب سيلتقي المدرب الأربعيني بالزوين على هامش زيارته الحالية لوطن جنة كرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته واستعداده للدفاع عن المنتخب الأول في المرحلة القادمة، في ظل ارتباطه بالعديد من المحطات الحاسمة، سواء في مغامرته الحالية لتثبيت أقدامه مع الفريق الأول لحامل لقب السيري آ، أو في الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الأولمبي والكبار، على أن يستكمل الركراكي جولته الأوروبية، بلقاء عدة مواهب صاعدة في الدوريات الكبرى في القارة العجوز، قبل أن يرسم الملامح النهائية للقائمة التي سيعول عليها أمام تونس وبنين، لكن دون الكشف عن هوية المواهب التي تحظى باهتمامه.

ويُنظر لأيمن الزوين، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر المهاجم، كواحد من أبرز وألمع المواهب التي ينتظرها جمهور إنتر في المستقبل غير البعيد، كلاعب يجمع بين القوة وسرعة الانطلاق بالكرة وبين القدرة على اختراق دفاعات المنافسين، متسلحا بموهبته الطبيعية النادرة في المراوغة والتلاعب بالمدافعين، على طريقة سحرة البرازيل وأمريكا الجنوبية، الأمر الذي جعل إدارة النادي تسارع بتأمين مستقبله لثلاث سنوات قادمة، قبل حتى قرار المدرب إنزاغي، بتصعيده 4 مرات إلى تدريبات الفريق الأول هذا الموسم، والأخيرة كانت في فترة التحضير لمواجهة برشلونة في نصف نهائي الكأس ذات الأذنين، ما تسبب في عرقلة انضمامه إلى منتخب الشباب تحت 20 عاما، الذي يقوده المدرب محمد وهبي في نهائيات “كان” الشباب، المقامة حاليا على الأراضي المصرية.