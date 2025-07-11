بعد منع “البوركيني”.. وزارة السياحة التونسية تحذر الفنادق من التدخل في لباس النزلاء

تونس ـ”القدس العربي”: حذرت وزارة السياحة التونسية جميع المنشآت السياحية من التدخل في لباس النزلاء، في ظل الحديث عن قيام عدد من الفنادق بمنع لباس البحر المخصص للمحجبات (البوركيني).

وقالت الوزارة، في بيان على موقع فيسبوك: “يمنع على مسؤولي النزل ووكالات الأسفار استعمال شارات أو صور للتدخل في لباس المصطافين أو غيرها من التّضييقات أو التجاوزات في حق الحرفاء (الزبائن)، تكريسا لمبدأ الحرية المكفول بالدستور وحفاظا على الأخلاق العامة والنظام العام وتقاليد البلاد”.

كما ذكرت بضرورة التقيد بالمواصفات الفنية المعمول بها في زي السباحة لضمان الصحة والسلامة العامة.

وكانت البرلمانية سيرين مرابط كشفت في وقت سابق عن قيام عدد من الفنادق بمنع النساء من ارتداء “البوركيني”، مؤكدة أن هذا الأمر يخالف الدستور التونسي الذي يضمن حرية الفكر والمعتقد واحترتم الحياة الشخصية.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت تونس حوادث مشابهة، من بينها قيا مسؤولين في أحد فنادق مدينة “ياسمين الحمامات” السياحية القريبة من العاصمة، بمنعهن عدد من النساء المحجبات من الإقامة في الفندق بسبب لباسهن، وهو ما أثار جدلا في البلاد.