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بعد مهاجمتها فنان العرب.. فيفي عبده توضح وترد على الجدل- (صور)

منذ 24 دقيقة

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“القدس العربي”: تسبب تعليق مفاجئ شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده على رأي المطرب السعودي محمد عبده حول لقب “صوت مصر” ومن يستحقه “شيرين أو أنغام”، بجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيفي عبده شاركت مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تغني على المسرح في إحدى الحفلات عبر ستوري إنستغرام، يحمل تعليق “المغني العجوز محمد عبده بقول عن شيرين مؤدية مش مطربة.. لو الست دي مؤدية يبقى انت رقاصة يا عبدة”، وعادت من بعدها وحذفت الستوري.

وبعد ذلك، أعادت فيفي عبده وشاركت توضيح حول ما حصل بالضبط، وبينت أنه خطأ نتيجة عدم قراءة ما كتب لأنها لم تتعلم القراءة والكتابة، وقالت: “أولاً فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده ده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جداً ولو نزلت فيديو لأغنية عجبتني لشيرين عبد الوهاب فأكيد أنا ما قرأت الكلام اللي مكتوب عليها أنا عملتلها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير ولو كنت قرأت الكلام أكيد ماكنتش نزلتها”.

وأضافت، “ولما بنتي فتحت الستوري وشافتها شالتها فوراً وده عيب أنى ماكملتش دراستي ومقرأتش الكلام. الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعاً أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده وبلاش بروباجاندا ملهاش لازمة من الميديا أكيد واضح إنها مش مقصودة”.

وكان محمد عبده، قد أجاب في إحدى اللقاءات الإعلامية مؤخراً على سؤال من يستحق لقب “صوت مصر” الذي يتنافس عليه شيرين وأنغام، قائلا: “أنغام مطربة ومن أسرة مطربة، والدها محمد سليمان موسيقي عريق.. وهي نفسها لديها صوت كاريزمي متميز في أداء الأغنية الطربية”، وأضاف أن “شيرين عبدالوهاب مثل باقي المطربات نسمع منهم أغنية.. فهي مؤدية”.

 

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