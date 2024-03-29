بعد موسم مميز.. ألونسو سيبقى مدربا لليفركوزن 

دوسلدورف: سيظل تشابي ألونسو في منصب المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، متصدر ترتيب الدوري الألماني في الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الجمعة.

وكشفت الصحيفة أنه سيتم تأكيد الخبر خلال مؤتمر صحافي سيعقد في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما ذكرت محطتا سكاي وسبورت 1 أيضا أن ألونسو لن يرحل عن ليفركوزن.

ويرتبط ألونسو بعقد مع ليفركوزن حتى حزيران/ يونيو 2026، لكن النجاح الذي حققه مع الفريق هذا الموسم، جعله محط اهتمام العديد من عمالقة كرة القدم الأوروبية مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إخبارية.

تحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم، وصعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن لاعب الوسط السابق تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عندما كان يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البوندسليغا.

(د ب أ)