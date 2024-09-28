بعد نجاحه في التحدي.. الركراكي يكافئ بديل زياش

الرباط- “القدس العربي”:

أكدت مصادر صحافية، أن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، يخطط لاستدعاء أحدث الأسماء التي نجحت الجامعة الملكية لكرة القدم في استقطابها إلى صفوف أسود أطلس بشكل رسمي، والإشارة إلى جناح نادي ليل الفرنسي أسامة الصحراوي، بعد إتمام عملية إقناعه بالتخلي عن فكرة مزاملة الميغا ستار إيرلينغ براوت هالاند، في هجوم منتخب مسقط رأسهما النرويجي، من أجل تمثيل وطن الآباء والأجداد على المستوى الدولي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أعلن في بيان رسمي نهاية الأسبوع الماضي، أن غرفة قانون اللاعب بمحكمة كرة القدم التابعة للفيفا، وافقت بالفعل على طلب الجامعة الملكية، لتغيير الجنسية الرياضية للجناح العشرين من النرويجية إلى المغربية، ليصبح مؤهلا للدفاع عن رابع كأس العالم قطر 2022، بمجرد حصوله على دعوة من قبل الركراكي لتلبية نداء الوطن في قادم المواعيد، فيما اعتبرت إعلاميا بمثابة الضربة المغربية الجديدة، كجزء من السياسة المتبعة في السنوات الماضية، والتي ترتكز على فكرة التنقيب عن ألمع وأفضل المواهب التي تحمل جنسيات مزدوجة في القارة العجوز.

وعلى الرغم من تكتم المسؤولين وأصحاب القرار على الموعد المقترح لانضمام الصحراوي للمرة الأولى إلى مشروع أفضل مدرب في القارة السمراء العام الماضي، فقد نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن مصدر مقرب من وسطاء رئيس المنظومة الكروية السيد فوزي لقجع- لم يفصح عن هويته-، أنه بنسبة كبيرة سيتواجد جناح منتخب النرويج الأول سابقا، في القائمة التي سيعول عليها المدرب الأربعيني في مواجهتي منتخب أفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وأرجع نفس المصدر، سبب تفكير الركراكي في جناح نادي ليل، أولا للاستفادة من موهبته وجودته كلاعب جناح مهاجم يجمع بين مهارة المراوغة والقدرة على بعثرة المدافعين بحيل مختلفة وبين الانضباط التكتيكي المطلوب في أعلى مستوى تنافسي في اللعبة، ثانيا لإمكانية توظيفه في مركز الجناح الأيمن المهاجم في مباراتي أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من أجل تعويض القائد حكيم زياش، المرشح فوق العادة للغياب عن معسكر الرباط، لعدم اكتمال شفاؤه من الإصابة التي ألمت به أثناء وجوده في تجمع سبتمبر/ أيلول الحالي.

وحال صدقت هذه الأنباء، سيكون الصحراوي قد نجح في تحديه الخاص مع المدرب الركراكي، وذلك استنادا إلى تصريحات الأخير التي أدلى بها مطلع الشهر الجاري على هامش التحضير لمباراتي الغابون وليسوتو في افتتاح التصفيات الشرفية بالنسبة للأسود المؤهلة للكان، حيث قال نصا “تحدثت هاتفيا مع أسامة الصحراوي، وقد أكد لي أنه مقتنع باختياره تمثيل المغرب، وأخبرته بأن المنافسة كبيرة في الوقت الحالي، لكنه اختار التحدي، وقال لي: أنا مستعد لأحضر وأقاتل على مركزي”.

تجدر الإشارة إلى أن الركراكي، سيكشف النقاب عن قائمة مباراتي جمهورية أفريقيا الوسطى، مساء الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تشهد العديد من الغيابات المؤثرة، إما بداعي الانتكاسة وإما لعدم الجاهزية البدنية والفنية بعد التعافي من الإصابة، في مقدمتهم نجم ريال مدريد براهيم دياز، والقائد رومان سايس، ومدافع نادي كريستال بالاس اللندني شادي رياض.