بعد نجاح مسلسل «بالدم» ماذا عن مسلسل «خطيئة أخيرة»؟

بيروت – «القدس العربي»: بعد النجاح الباهر لمسلسل «بالدم» في الموسم الرمضاني الحالي، تفصلنا أيام قليلة عن بدء عرض مسلسل «خطيئة أخيرة» من إنتاج الشركة ذاتها «إيغل فيلمز» لصاحبها المنتج جمال سنان ومن إخراج طارق رزق عبر منصة «يانغو بلاي».

والمسلسل من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، التي شوّقت متتبعيها عبر نشر صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي وأرفقتها بالقول: «صار وقت نحكي حكايتنا».

ويتألف مسلسل «خطيئة أخيرة» من 45 حلقة ويتمحور حول قضايا اجتماعية مشوقة ذات طابع جريء إلى جانب قصة رومانسية مشوقة لا تخلو من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل المرتقب عرضه قريباً نخبة من ألمع نجوم التمثيل في كل من لبنان وسوريا والسعودية، من بينهم: عمار شلق، كارلوس عازار، سامر إسماعيل، فوزي المتعب، كارول عبود، رولا بقسماتي، ريان حركة، رشا بلال، دوجانا عيسى، جيانا عنيد، ولاء عزام، وريام كفارنة.