سياسة | عربي | فلسطين

بعد نعيه هنية.. إسرائيل تمنع عكرمة صبري من دخول الأقصى لـ6 أشهر

8 - أغسطس - 2024

خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري

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القدس: أصدرت شرطة الاحتلال الاسرائيلية، الخميس، قرارا بمنع خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري (85 عاما) من دخول المسجد لفترة ستة أشهر.

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ صبري، في بيان: “أصدرت الشرطة الإسرائيلية قرارا بمنع سماحة الشيخ عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى المبارك لفترة ستة أشهر”.

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، منع إسرائيل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من دخول المسجد لمدة ستة أشهر.

وقالت الحركة في بيان، إن “القرار تعسفي وانتقامي من الشيخ ودوره الوطني والإسلامي في الوقوف أمام محاولات التهويد للقدس والمسجد الأقصى”.

وطالبت حماس منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية “بضرورة التحرك ضد إجراءات الاحتلال التهويدية، وتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

وحتى الساعة 12:30 “ت.غ” لم تصدر إفادة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية في هذا الشأن.

والجمعة، اعتقلت الشرطة الشيخ صبري لعدة ساعات؛ بعد أن نعى في خطبة الجمعة بالأقصى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الذي اغتيل نهاية يوليو/ تموز الماضي.

واتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، وبينما تلتزم الأخيرة الصمت، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارة لطهران.

ويشن اليمين الإسرائيلي المتطرف حملة تحريض ضد الشيخ صبري، ويدعو إلى سجنه وطرده من القدس المحتلة.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويته العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

ويأتي تحرك إسرائيل الجديد بحق الشيخ صبري، في وقت تشن فيه منذ أكثر من 10 أشهر حربا على قطاع غزة؛ خلّفت ما يزيد عن 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 1:15 م

    كل هذا في مصلحة الفلسطينيين ……! في أنظار الإنسانية جمعاء …!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 1:45 م

    لأنه نطق بالحق، أبعدوه،. عص الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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  3. يقول عيسى الجزائري:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 2:46 م

    أي عرب وأي مسلمين تنتظرون منهم المدد، ياأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة!!!!!، ليس فينا “المعتصم”!!! للأسف!، فاصبروا ورابطوا واثبتوا حتى يأتي الله بالفرج، وإنه لآت.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 8, 2024 الساعة 3:28 م

    حفظ الله الشيخ الفاضل عكرمة صبري إمام الأقصى المبارك يا مبارك الذي يدعي الأردن أنه يتبعه إداريا، ولا نرى تأثير يذكر للأردن لا من قريب ولا من بعيد والأقصى المبارك صار في عهدة عصابة بنغفير وسموتريتش ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀

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