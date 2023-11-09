بعد نفاد الغاز وقطع الكهرباء.. عوائل غزية تبدل عادات الطهي وتستخدم مواقد النار البدائية

غزة- “القدس العربي”:

لم يعد الحصول على مخلفات المحال التجارية، من الصناديق المصنوعة من “الكرتون”، أو شراء الخشب، أمرا يسيرا في قطاع غزة، بسبب الظروف الصعبة التي خلقتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، وبات “الكرتون” يخزن في كثير من المنازل، بعد أن كان يلقى به في حاويات جمع النفايات للتخلص منه.

مستلزمات الطهي كرتون وحطب

يرجع الأمر في ذلك، إلى أن الكثير من العوائل في قطاع غزة، أُجبرت في هذه الأوقات على تحضير الطعام وصنع الخبز على مواقد النار، ضمن عملية شملت تبديل الكثير من العادات السابقة التي كانت تستخدم في المنازل، وذلك بعد أن نفد ما لديهم من غاز للطهي.

وحاليا تدفع العديد من السيدات وربات المنازل بأبنائهن وأزواجهن كل يوم من أجل جمع هذه الصناديق الكرتونية، لاستخدامها في إشعال النار في المواقد لتحضير الطعام، فيما تبقى كميات الأخشاب المتوفرة شحيحة، بعد إغلاق المحال المخصصة لهذا الأمر أبوابها، بسبب ظروف الحرب، واستفاد من المواطنين من كان لديه كميات مخزنة سابقا، خاصة سكان القرى والمناطق الزراعية، والتي كانوا يستخدمونها في إشعال النار بغرض التدفئة في فصل الشتاء.

وباتت مشاهدة شبان وفتية ورجال كبار يحملون بين أيديهم صناديق الكرتونية، ويجلبونها إلى المنازل، أمرا مألوفا.

وتقول أم إبراهيم، السيدة التي شيد لها أبناؤها موقدا من الطين بجانب منزلها وسط قطاع غزة، إنه فور وصول تلك الكميات من الكرتون، وفي حال جرى جلب أي من أنواع الأخشاب، تبدأ بتوجيه أبنائها إلى تقطيع تلك الكميات من الكرتون والأخشاب، بشكل شبة متساوٍ، يمكن إدخاله من فتحه فوهة “فرن الطين”، لإيقاده، ومن ثم تبدأ بعملية الطبخ حيث تضع قدر الطعام على فوهة خاصة أعلى الفرن، ثم تجلس تلك السيدة وهي في منتصف العقد السادس من العمر، في تحضير الخبز.

وتقول هذه السيدة لـ”القدس العربي”، إن الأمر ليس سهلا كما كان الأمر عند استخدام الأفران الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، وأن ذلك يحتاج إلى جهد وتعب بشكل أكبر، حيث تتأثر من وهج الحرارة التي تخرج من فوهة الفرن المصنوع من الطين، وتشير إلى أن هذا العمل أصابها بنزلة برد والتهابات حادة في الصدر.

وتفتح هذه السيدة وأبناؤها منزلهم للجيران للطهي وصنع الخبز، حيث تأتي عدد من نسوة الحي إلى ساحة منزل أم إبراهيم، برفقة أبنائهن أو أزواجهن، وهم يحملون الكرتون الذي قاموا بجمعه ويواصلون إشعال الموقد، لتحضير طعامهم وخبزهم.

أفران الطين

بين يدي تلك السيدات اللواتي يصلن إلى منزل أم إبراهيم، يجري أيضا حمل قدر الطعام الذي يحتاج للتسوية، كما تحمل صينية كبيرة، تقسمها قطعة قماش لعدة أجزاء، وبين كل جزء يكون هناك أرغفة الخبز المعجونة من الدقيق والماء والخميرة، بعد أن تكون قد قطعت ومدت بطريقة معينة، لوضعها في فرن الطين وخبزها.

ويقول نجل السيدة التي تملك الفرن، إن عملية الطهي والخبز للجيران، تتم بالترتيب وحسب طلب الجارات، فمنهن من تريد إنجاز المهمة مبكرا وأخريات في ساعات ما قبل الظهر، ويشير إلى أن الجارات اللواتي يحفظن أدوارهن يقمن بإرسال أحد أفراد أسرهن للاستفسار عن الوقت المتبقي حتى تنتهي سابقتها من المهمة، لتصل هي وتبدأ عملها.

ويوضح أيضا أن مجمل عملية الطهي وتحضير الطعام، وأحيانا تسخين المياه للاستحمام، تنتهي عند الظهيرة، ويجري إطفاء الفرن، على أن يوقد صبيحة اليوم التالي.

وتقول سهام وهي ربة منزل في نهايات العقد الثاني من العمر، وهي متزوجة ولديها أربعة أطفال، وخريجة جامعية، إنه لم يخطر ببالها يوما أن تصنع طعامها بهذه الطريقة، وتشير إلى أنها لم تكن تملك أي خبرة في هذا المجال، وأن الظروف الصعبة هي من أجبرتها على هذا الأمر، بعد أن نفد غاز الطهي لديهم، وتشير إلى أن صاحبة الفرن قدمت لها نصائح في بدايات الأمر، وقامت بمساعدتها، حتى بدت قادرة على تجهيز طعامها وخبزها بشكل جيد.

وتشاركت كثير من العوائل في صنع “أفران الطين” حيث بات هذا الأمر اعتياديا.

وفي مناطق كثيرة في قطاع غزة، لجأت العديد من الأسر والحارات التي لا يوجد فيها “فرن طين”، إلى تجهيز طعامهم على مواقد النار، واستبدال الخبز البلدي، بصنع “خبز الصاج”.

مواقد النار في الشوارع

ويمكن ملاحظة الأمر من كمية مواقد النار التي تنتشر في أزقة الشوارع، كما لجأت عوائل أخرى إلى استخدام “أفران الغاز” التي كانت في بيوتها في عملية الطهي والخبز، وذلك بعد أن بدلت الوقود المستخدم في عملية إيقادها.

فرفعت في هذا الحالة خراطيم البلاستيك التي توصل بأسطوانة الغاز، ووضع في أسفل هذا الفرن كمية من الخشب والكرتون، ليصنع نارا تحمي الجزء المعدني العلوي من الفرن، الذي يوضع عليه قدر الطعام أو عجين الدقيق لخبزه.

كما شرعت النسوة المتواجدات في “مراكز الإيواء”، في تجهيز طعام أطفالهن وأسرهن على مواقد النار، أو على مواقد كانت سابقا تعمل بغاز الطهي.

ويقول محمود جمالي، أحد الرجال الذي نزح من شمال غزة إلى مركز للإيواء وسط القطاع قبل ثلاثة أسابيع، إن ما يوزّع عليهم من معلبات وبسكويت، لا يسد جوع الصغير ولا الكبير، وأنه يقوم يوميا بإيقاد النار، لتقوم زوجته بتحضير شيء من الطعام، وصنع بعض كميات الخبز، حيث كان هذا الرجل قد اشترى كيسا من الدقيق.

ويشير محمود إلى أنه يجري تسليمهم أجبانا ومعلبات لحوم وأسماكا وبقوليات، دون أن يحصلوا على كميات خبز تكفي لسد جوعهم. كما جرى تسليمهم مؤخرا كميات من الشاي، ويقول: “أكل الجبن والمعلبات بدها (تحتاج) إلى خبز والخبز بدو (يحتاج) إلى النار، وكمان (وكذلك) عمل الشاي”.

ويرى هذا الرجل وغيره الكثير من النازحين في مراكز الإيواء أن تجهيز الخبز بهذا الشكل، أسهل من شرائه من المخابز، التي يحتاج فيها الانتظار في طابور طويل، لافتا إلى أنه في كثير من المرات احتاج للانتظار لأكثر من ست ساعات متتالية للحصول على “ربطة خبز” بالكاد كانت تكفي أطفاله لوجبتي طعام فقط.

وهنا لا بد من التذكير، أن الحرب بدلت الكثير من عادات الغزيين، وأجبرتهم على العودة إلى أساليب حياة كانت قائمة قبل 50 عاما مضت، ومن أبرز تلك العادات هي ترشيد استخدامات المياه الشحيحة.

واضطر السكان لملء جالونات المياه وأوعية المنازل البلاستيكية والمعدنية، لاستخدامها وفق عملية ترشيد دقيقة.

وتغسل ربات المنازل الملابس يدويا، وينظفن أواني الطعام باستخدام “كيلة المياه”، مع الحرص على عدم إهدار الكميات المتوفرة من المياه.