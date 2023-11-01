بعد نفي بيع أسلحة لــ”حماس”.. زعيم كوريا الشمالية “يبحث مساعدة الفلسطينيين في غزة”

لندن ـ “القدس العربي”:

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين بدعم الفلسطينيين وقد يفكر في بيع أسلحة لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة التجسس الكورية الجنوبية.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية باعت كوريا الشمالية قاذفات صواريخ مضادة للدبابات لحماس في الماضي، وهناك احتمال أن تحاول بيونغ يانغ تصدير المزيد من الأسلحة وسط الحرب في غزة، حسبما قال المشرعون الكوريون الجنوبيون بعد إحاطة إعلامية للوكالة. وذكرت الصحيفة أن الجيش الكوري الجنوبي قال إنه استنادا إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، يبدو أن حماس تستخدم أسلحة كورية شمالية مختلفة. ورفضت بيونغ يانغ هذه المزاعم ووصفتها بأنها كاذبة.

وقد نقلت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية عن عضو في لجنة برلمانية القول إن كوريا الشمالية تبحث مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل القصف ألإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب البرلماني يو-سانج بوم بعد جلسة برلمانية مغلقة للجنة المعنية بالمخابرات، اليوم الأربعاء، “أن كوريا الشمالية تحاول أيضًا استغلال الحرب بين إسرائيل وحماس بطرق عديدة.. حصلنا على مؤشرات على أن (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون أمر بالبحث عن سبل لتقديم دعم شامل للفلسطينيين”.

ولم يتضح من الإعلام الكوري الجنوبي طبيعة المساعدات التي تنوي الجارة الشمالية إرسالها للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق وكالة أنباء رويترز.

وكانت كوريا الشمالية قد أدانت إسرائيل بسبب صراعها المتصاعد مع حركة حماس، مشيرة إلى أن ذلك “نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة” ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت كانت كوريا الشمالية، الخميس الماضي، إن “الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية لسكان قطاع غزة”.

وبخصوص قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في قطاع غزة، قالت وزارة خارجية كوريا الشمالية، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية، إنه “مأساة كبيرة”.

وأضاف البيان أن قصف مستشفى هو “جريمة حرب بشعة وجريمة غير أخلاقية لا يمكن تصورها”.

وأشارت الوزارة الكورية الشمالية إلى أن “إسرائيل قصفت مؤسسة صحية عامة، يجب حمايتها على رأس الأولويات في زمن السلم والحرب بموجب القانون الدولي”.

واتهمت بيونغ يانغ واشنطن وقالت إن إسرائيل ترتكب “أعمالا إجرامية تحت الرعاية الصريحة للولايات المتحدة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة سلمت إسرائيل كميات هائلة من الذخائر وأرسلت مجموعتين هجوميتين إلى المياه قبالة الشرق الأوسط، ما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق”.

كما انتقدت بيونغ يانغ وصف واشنطن القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بأنه “انفجار ارتكبته قوى أخرى وليس إسرائيل”.

​​​​​​​وتابعت: “هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وعززها”.