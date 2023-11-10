بعد نفي سابق.. واشنطن تقر بإسقاط الحوثيين مسيّرة أمريكية

إسطنبول: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن جماعة الحوثي اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية أمس الأول الأربعاء.

وقالت نائبة المتحدث باسم الوزارة سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي، إن حطام المسيرة، وهي من طراز MQ9، “سقط في البحر الأحمر”، بحسب ما نقلته قناة الحرة الأمريكية (رسمية) في موقعها الإلكتروني.

وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة على علم بمحاولة الحوثيين استعادة الطائرة MQ9، مضيفة: “لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء له أهمية”.

وأشارت إلى أن بلادها “لا تسعى حاليا لاستعادة الطائرة المسيرة”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية نفت، الأربعاء، صحة ما أعلنته جماعة الحوثي اليمنية عن إسقاطها طائرة مسيّرة أمريكية في المياه الإقليمية لليمن.

(الأناضول)