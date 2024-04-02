بعد هجمات الحوثيين.. الشركة المشغلة لميناء إيلات تعتزم تسريح نصف الموظفين

لندن- “القدس العربي”:

تعتزم الشركة الإسرائيلية المشغلة لميناء إيلات تسريح 50% من العمال بعد الانخفاض الكبير بالنشاط في ظل التهديد الناتج عن هجمات الحوثيين.

وانخفض النشاط في ميناء إيلات بشكل كبير نتيجة الضربات التي توجهها جماعة أنصار الله الحوثية للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة لقصف مباشر لمواقع في مدينة إيلات.

وهددت اللجنة الاقتصادية في الكنيست، الشركةَ المشغلة باستعادة ملكية الميناء لصالح الدولة، على خلفية التهديدات بطرد عمال الميناء.

وقال رئيس اللجنة دافيد بيتان: “إذا لم تتفاوض إدارة المرفأ مع العمال بشأن الفصل، فسيتعين المطالبة بإعادة أموال المساعدات وإلغاء الإعانة التي تلقتها خلال الحرب” التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأوصت اللجنة الاقتصادية في الكنيست بعدم دراسة خيار تمديد الامتياز للشركة.

وتعتزم الشركة المشغلة تسريح 60 موظفا من أصل 120.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، إن الشركة المشغلة “تستغل حالة الحرب لتسريح موظفين بهدف تحقيق أرباح أعلى”.

وقالت عضو الكنيست ياسمين فريدمان إن “مدينة إيلات تحترق.. استضافت المدينة عددا مجنونا من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم (من غلاف غزة) دون أن تتلقى البلدية المساعدة، وتضررت سبل عيشهم ويريدون إلحاق الأذى بها مرة أخرى. ومن يريد أن يفعل ذلك؟ الشركات التي تجني الملايين.. أين المسؤولية لأكبر الشركات التي تملك الملايين… أين المسؤولية في مد اليد في ساعة البلاد الصعبة؟”.

وقال عضو الكنيست موشيه بيسال، إن الدولة هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية، وليس رجل الأعمال الخاص.

ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على مدينة إيلات، ويقولون إنها تأتي نصرة للفلسطينيين في غزة، وإنها ستوقف تلك الهجمات بمجرد إعلان وقف النار في القطاع.

كما تتعرض المدينة لهجمات أخرى، يرجح أن مَن ينفذها “المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي كان آخرها الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيّرة القاعدة البحرية العسكرية في إيلات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إن الهجوم جاء بـ”توجيه إيراني”، واصفا إياه بـ”الخطير للغاية”.