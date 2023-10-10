سياسة | دولي

بعد هجمات “حماس” على إسرائيل.. برلمانية ألمانية تطالب بتوسيع العقوبات ضد إيران

منذ 18 دقيقة

إثر قصف لأحد أحياء غزة- ا ف ب

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برلين: بعد الهجمات التي شنتها حركة “حماس” على إسرائيل، طالبت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان، إلى اتباع نهج أكثر صرامة تجاه إيران.

وقالت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية: “أكبر داعم لإرهاب حماس هو إيران”، مضيفة أنه يتعين لذلك على ألمانيا، بالتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، توسيع العقوبات ضد إيران.

وذكرت شتراك-تسيمرمان أنه علاوة على ذلك يتعين على الاتحاد الأوروبي تصنيف “الحرس الثوري الإيراني” كمنظمة إرهابية، وقالت: “يجب على أوروبا هنا أن تقف متحدة من أجل إسرائيل وتتخذ جميع الخطوات الممكنة على المستوى الدولي لوقف تمويل “حماس” من قبل إيران، ودول مثل قطر وكذلك من قبل جهات مانحة خاصة”.

وأوضحت شتراك-تسيمرمان أن التصنيف كمنظمة إرهابية من شأنه أن يمكّن دول الاتحاد الأوروبي من تجميد أصول “الحرس الثوري الإيراني” الموجودة في الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الولايات المتحدة صنفت “الحرس الثوري الإيراني” على أنه منظمة إرهابية عام 2019.

(د ب أ)

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  1. يقول تاريخ:
    أكتوبر 10, 2023 الساعة 9:31 ص

    المانيا قتلت اليهود . و الان هي تدعم الارهاب الصهيوني

    رد

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