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بعد هجومها عليه.. محمد رمضان يردّ على إذاعة إسرائيلية

منذ 24 دقيقة

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“القدس العربي”: في ردّه الأول على انتقادات الإذاعة الإسرائيلية لإطلالته الجريئة والمسيئة في حفله الأخير بمهرجان “كوتشيلا” الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، كتب الفنان محمد رمضان منشوراً عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية، لبسي في “كوتشيلا” تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة، وصمّمتها بالعملة المصرية الفضّة، وأضافت عليها كيب أسود فرعوني”.

وأضاف رمضان ساخراً: “بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفّق؟ زعلكم؟ هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟”.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد علّقت على إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل في مهرجان “كوتشيلا”، حيث قالت إن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بهذه الظاهرة، حيث وصف البعض مظهر رمضان بأنه منافٍ للأخلاق، فيما وصفه آخرون بأنه أداة لتدمير المجتمع، واعتبر فريق سلوكه إهانة لصورة مصر أمام العالم.

وأضافت: “وفي بلد كمصر، حيث ما زالت الصورة العامة للفنانين تخضع لرقابة اجتماعية صارمة، رأى كثيرون أن محمد رمضان تخطى الخطوط الحمراء، وأساء إلى الذوق العام وأسقط الفن في فخ الابتذال الاستعراضي، كما كتب بعض المعلّقين”، بحسب مجلة لها.

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