بعد هجوم إسرائيلي على القصر الرئاسي في دمشق.. كاتس يوجّه رسالة للشرع

القصر الرئاسي السوري في دمشق. 14 ديسمبر2024. ا ف ب

دمشق- “القدس العربي”: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الضربة الجوية التي استهدفت القصر الرئاسي في العاصمة السورية فجر الجمعة، تحمل رسالة تحذير مباشرة إلى الرئيس السوري، على خلفية ما وصفه بـ “الاعتداءات على الدروز” في جنوب البلاد.

وفي تصريحات نقلها موقع “واينت” العبري، أوضح كاتس أن “الهجوم الذي نفذته طائرات سلاح الجو الليلة على القصر الرئاسي في دمشق، جاء بأمر مشترك مني ومن رئيس الوزراء، وهو بمثابة رسالة تحذير واضحة للنظام السوري”.

وأضاف: “عندما يستيقظ الجولاني في الصباح ويرى نتائج الغارة، يدرك جيدًا أن إسرائيل مصممة على منع المساس بالدروز في سوريا”.

وأشار كاتس إلى أن حماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا تأتي من منطلق “الوفاء لإخواننا الدروز في إسرائيل، واعترافًا بولائهم للدولة ومساهمتهم الكبيرة في أمنها”، بحسب تعبيره.

وفي إشارة واضحة إلى الرئيس السوري الجديد، أحمد حسين الشرع، استخدم كاتس لقبه السابق “الجولاني”، حين كان يتزعم “هيئة تحرير الشام” قبل أن يعتلي السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.

#عاجل 🔴 أغارت طائرات حربية قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 2, 2025

وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره تنفيذ غارة جوية على المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في دمشق، وقال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي في بيان: “أغارت طائرات حربية قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق”.

وصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيان مشترك مع وزير الدفاع جاء فيه: “إسرائيل وجهت الليلة ضربة قرب القصر الرئاسي في دمشق، رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح لأي قوات بالاقتراب من جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية”.

ويأتي القصف الإسرائيلي بعد أيام من اشتباكات عنيفة في مناطق جرمانا وصحنايا بريف دمشق، وبلدات درزية في محافظة السويداء، قالت إسرائيل إنها استهدفت فيها مواقع مرتبطة باعتداءات ضد المدنيين الدروز.

(وكالات)