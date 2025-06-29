بعد هجوم ترامب.. السيناتور الجمهوري تيليس لن يسعى لإعادة انتخابه

واشنطن: قال السيناتور الجمهوري الأمريكي توم تيليس، الأحد، إنه لن يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، وذلك بعد يوم واحد من قول الرئيس دونالد ترامب إنه سيدرس دعم منافسي تيليس ردًا على تصويت السناتور ضد مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب.

وكان تيليس أحد عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ صوّتا أمس السبت ضد فتح باب النقاش حول مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، وهي خطوة إجرائية ضرورية للمضي قدما في التشريع.

ويُعتبر مقعده في ولاية نورث كارولاينا من بين المقاعد القليلة التي ستشهد منافسة محتدمة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ لعام 2026، وهي انتخابات حاسمة في تحديد الحزب المسيطر على مجلسي الكونغرس.

وبينما يُنظر إلى مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على أنه مجال للتنافس، يواجه الديمقراطيون معركة شاقة في محاولتهم استعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويتمتع الجمهوريون بتفوقٍ بعدد 53-47، وجميع الجمهوريين المتنافسين في الانتخابات، باستثناء اثنين، تيليس وسوزان كولينز في ولاية مين، ينتمون إلى ولايات فاز فيها ترامب بسهولة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويُعد النائب الأمريكي السابق وايلي نيكل أبرز الديمقراطيين الذين أعلنوا ترشحهم ضد تيليس، لكن قادة الحزب كانوا يأملون في انضمام الحاكم السابق روي كوبر، الذي لا يزال يتمتع بشعبية في الولاية، إلى السباق.

ولم يذكر تيليس في بيان له ترامب، لكنه عبّر عن أسفه للجمود السياسي الذي يسيطر على الكونغرس.

وقال “في واشنطن، على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن القادة المستعدين لتبني العمل الحزبي الثنائي والتسوية وإظهار التفكير المستقل أصبحوا من الأنواع المهددة بالانقراض”.

وبعد رفض تيليس لمشروع قانون تخفيض الضرائب أمس السبت، هاجمه ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إن السناتور يرتكب “خطأ فادحا”، وتعهد بلقاء منافسيه الجمهوريين المحتملين في الأسابيع المقبلة.

وتحدث تيليس عن عدة اعتراضات على مشروع القانون، منها مخاوفه من تأثير تخفيضات التشريع المقترح على برنامج الرعاية الصحية “ميديكيد” للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض على ناخبيه.

(رويترز)