بعد وصف سياسته تجاه غزة بـ”المخزية”.. نتنياهو: ماكرون يدعم حماس- (تدوينة)

القدس: اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد أن وصف سياسة إسرائيل في غزة بأنها “مخزية”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ملتزمة بأهداف حربها المتمثلة في “إطلاق سراح الرهائن والقضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل”.

ورد نتنياهو على انتقادات الرئيس الفرنسي وقال في منشور حساب مكتبه على منصة إكس اليوم الأربعاء: “يطالب ماكرون مجددا بأن تستسلم إسرائيل وتكافئ الإرهاب”.

وكان ماكرون انتقد إجراءات إسرائيل في قطاع غزة، كما فعل كثيرا في الماضي.

وأضاف البيان: “لقد اختار ماكرون مجددا أن ينحاز إلى منظمة إرهابية إسلامية قاتلة ويردد دعايتها البغيضة، متهما إسرائيل بفرية الدم”.

ويشير مصطلع “فرية الدم” إلى اتهامات معادية للسامية بشأن طقوس قتل تم توجيهها لليهود منذ العصور الوسطى.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تشن حربا من أجل وجودها على عدة جبهات بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

Macron has once again chosen to stand with a murderous Islamist terrorist organization and echo its despicable propaganda, accusing Israel of blood libels. » — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 14, 2025

ونقلت قناة “تي إف 1” الفرنسية التلفزيونية عن ماكرون قوله أمس الثلاثاء إن “ما تفعله حكومة بنيامين نتنياهو حاليا غير مقبول”. وأضاف أن إسرائيل تحظر المساعدات الإنسانية من فرنسا ودول أخرى لسكان غزة.

وكان ماكرون حث الاتحاد الأوروبي على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة “مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي”، تظل سؤالا مطروحا على الأوروبيين.

واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

(وكالات)