بعد وصول رتل عسكري إلى مدينة جاسم: اتفاق ينهي المواجهات وحظر التجوال في ريف درعا

دمشق ـ «القدس العربي»: توصل وجهاء مدينة جاسم وانخل بمشاركة اللواء الثامن واللجان المركزية بريف درعا، إلى حل يقضي بإنهاء حالة التوتر والمواجهات التي تشهدها المدينة منذ أكثر من 12 يوماً، بعد سلسلة من الاجتماعات مع طرفي النزاع.

وأفاد المتحدث باسم شبكة “تجمع أحرار حوران” أيمن أبو نقطة لـ “القدس العربي”، بأن الاجتماعات الأخيرة مع المجموعتين المحليتين “الجلم والحلقي” أسفرت عن التوصل إلى حل يقضي بعقد صلح عشائري بين العائلتين، بعد اشتباكات دامية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقال أبو نقطة: “توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بملاحقة ومحاسبة المتورطين بإشعال الاقتتال الأخير وعدم خضوعهم إلى قرارات وجهاء حوران في المبادرة الأخيرة للحل، وفتح الطرقات الفرعية بين الحيين الجنوبي والغربي لمدينة جاسم، وإلغاء حالة حظر التجوال وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد فتح المحال التجارية في المدينة”.

ومن بين الشخصيات المتورطة بتنفيذ عملية اغتيال بحق القيادي عبد الله الحلقي “أبو عاصم” عُرف كل من وائل خليل الجلم “الغبيني” وجهاد الجلم “الأسعد”، حيث أبلغت قيادات اللواء الثامن واللجنة المركزية طرفي النزاع أنه سيجري ملاحقة المذكورين حتى الإمساك بهم، ولا سيما بعد رفضهم مبادرة وجهاء حوران وعدم تسليم أنفسهم.

ويأتي الاتفاق الأخير بعد سلسلة مبادرات من أهالي حوران لاحتواء الأزمة، وإنهاء حالة الاقتتال والتوتر التي اندلعت في مدينة جاسم في الـ 7 من تموز الجاري، على خلفية اغتيال قيادي بارز من أبناء المدينة، حيث باءت جميع المحاولات السابقة بالفشل.

وكان وجهاء حوران إلى جانب اللجان المركزية واللواء الثامن طرحوا مبادرة قبل عدة أيّام تقضي بتسليم شخصيات قيادية من كل طرف، لكن المبادرة لم تلقَ استجابة من مجموعة الجلم.

وسبق الاتفاق، صباح الخميس، رتل عسكري توجه من مدينة بصرى الشام والريف الغربي لدرعا إلى مدينة جاسم يضم قيادات اللواء الثامن واللجنة المركزية ووجهاء وقيادات بارزة، في محاولة لحل النزاع القائم بين مجموعتين محلّيتين.

ووفقاً للمصدر فإن “قيادات اللجنة المركزية واللواء الثامن عقدت سلسلة اجتماعات مع وجهاء من مدينة جاسم وقيادات من طرفي النزاع، حيث بدأت اجتماعاً أولياً مع قيادات من مجموعة الجلم في مسجد مصعب بن عمير في الحي الجنوبي لمدينة جاسم، واجتماعاً مماثلاً مع قيادات من مجموعة الحلقي في مسجد عمر بن الخطاب غربي المدينة، بهدف إجبار طرفي النزاع على وقف الاشتباكات والتوصل إلى حل يقضي بإنهاء حالة التوتر القائمة في المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها”.

وكانت عشيرة الحلقي قد أعلنت في بيان رسمي موافقتها على تسليم ثلاثة أشخاص للجان المركزية واللواء الثامن، وهم: “عبدو الجلم (أبو حذيفة)، وائل الحلقي (الزعيم)، حسام الحلقي (البوجي)، بناءً على مطالب وجهاء حوران لحل الخلاف الحاصل في مدينة جاسم”.

واندلعت المواجهات في 7 من يوليو/ تموز الجاري عقب عملية اغتيال طاولت القيادي عبد الله الحلقي، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى كل من وائل الجلم وجهاد الجلم.

عملية الاغتيال أضرمت مواجهات عنيفة بين مجموعتين محلّيتين أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وجرح العديد من المدنيين بطلق ناري طائش بينهم سيدة، كما شهدت المدينة حظر تجوال، وسط حركة نزوح الأهالي نحو الأحياء الأكثر هدوءاً والقرى المجاورة للمدينة.

إلى ذلك، استغل النظام السوري التوتر القائم، وأرسل حشوداً عسكرية وصلت إلى محيط مدينة جاسم، وأنشأت ما لا يقل عن خمس نقاط عسكرية في محيط المدينة.

وتضم التعزيزات، دبابات وسيارة زيل عسكرية محملة بعشرات العناصر، بالإضافة لتعزيزات مماثلة وصلت إلى حاجز عسكري يقع على الطريق الحربي غرب قرية العالية، حيث أنشأت هذه القوات نقاطاً عسكرية على الطرقات الفرعية المحيطة بمدينة جاسم، الأولى جنوبي المدينة قرب تل المطوق، والثانية شمالي جاسم بالقرب من المشفى على طريق “سملين – جاسم”، بالإضافة لـ 3 نقاط أخرى غربي جاسم بالقرب من مزرعتين وحاجز قرقس.

وحول التعزيزات والنقاط العسكرية، قال قيادي سابق في فصائل المعارضة بجاسم: إن تلك التعزيزات لا تعلو عن كونها “مضايقات لممارسة المزيد من الضغوط على أهالي المحافظة ومحاربتهم بلقمة عيشهم، بذات الذرائع التي تصدر عن ضباط الأجهزة الأمنية بالهجوم على حواجز عسكرية من قبل أبناء المحافظة”.

واستبعد القيادي أي نية للنظام باقتحام مدينة جاسم، معللاً ذلك بعدم السماح للنظام بإحداث توتر أمني كبير في محافظة درعا، وعدم قدرة النظام على شن هجوم عسكري واسع النطاق في مدينة جاسم، كون ذلك سيحدث توتراً سيطال معظم مدن وبلدات محافظة درعا، مشيراً إلى أن “قوات النظام تعمل على مضايقة المزارعين والفلاحين الذين يتوجهون إلى أراضيهم الزراعية، كعادة النظام في كل عام”.

ويلجأ النظام في الغالب إلى تنفيذ عمليات أمنية محدودة كعمليات الخطف والاغتيال والاعتقال في محافظة درعا منذ عام 2018، بهدف تصفية وتحييد شخصيات يريد النظام التخلّص منها عن طريق الاغتيال تحت اسم مجهول، هرباً من المساءلة الشعبية، وهي وسيلة يفضلها النظام على الاعتقال في كثير من الأحيان، وفقاً للمصدر.