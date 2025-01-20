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بعد وقف إطلاق النار.. دخول 634 شاحنة مساعدات لغزة

20 - يناير - 2025

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غزة: شهد قطاع غزة دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية من معابر برية، في أول أيام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

وقال مصدر بوزارة الداخلية في غزة، طلب عدم نشر اسمه، الاثنين: “حتى الساعة 07:30 مساء الأحد (17:30 ت.غ)، دخلت 634 شاحنة”.

وأوضح قائلا: “وصل منها 310 شاحنات لشمال غزة، تضمنت وقودا ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى خضروات وفواكه، إلى جانب 324 شاحنة إلى جنوب القطاع”.

والأحد، قال مصدر في الوزارة: “منذ صباح الأحد دخلت 552 شاحنة مساعدات إنسانية عبر معابر القطاع، منها 242 لشمال القطاع”.

ومنذ 24 مايو/ أيار الماضي، تدخل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه، ضمن عملية بدأها في المدينة في السابع من الشهر ذاته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية للقطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر في اليوم السابع من الاتفاق.

(الأناضول)

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  1. يقول عبد الله سحنون:
    يناير 20, 2025 الساعة 10:36 ص

    كيف سمح لها السيسي بالدخول؟ هل هذا في علمه؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 20, 2025 الساعة 10:39 ص

    هذا عدد قليل جدا جدا جدا لا يلبي احتياجات 2 مليون فلسطيني محاصر بالجوع والعطش والمرض في غزة العزة و الصمود والبطولة ✌️🤔😓☝️🔥🐒🔥

    رد

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