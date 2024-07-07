بريطانيا: تحوّل تاريخي بعد اكتساح العمال ونكسة المحافظين

تماشيا مع التوقعات، جاء الفوز الكاسح الذي حققه حزب العمال في الانتخابات البريطانية التي جرت يوم الخميس 4 تموز/يوليو الجاري، وبهذا الفوز يكون حزب العمال قد مسح الهزيمة التاريخية التي مني بها في انتخابات 2019، التي وصفت بأنها خسارة تاريخية لم يمر بها حزب العمال في كل تاريخه، بالمقابل مثلت الانتخابات الأخيرة خسارة تاريخية لحزب المحافظين هي الأسوأ منذ قرن. إذ فاز العمال بـ411 مقعدا في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، بينما لم يحصل المحافظون سوى على 120 مقعدا، ما يعني أن حزب العمال سيتمتع بأغلبية مريحة في مجلس العموم، ستمكنه من فرض سياساته التي طالما نادى بها إبان معارضته للمحافظين على مدى الأربعة عشر عاما الماضية.

ويصف المحللون السياسيون البريطانيون، أداء حزب العمال بأنه واحد من أنجح التحولات المؤسسية في التاريخ السياسي البريطاني، إذ سيطر كير ستارمر على الحزب الذي حطمته هزيمته تحت قيادة جيريمي كوربين في انتخابات عام 2019. وقد كسر ستارمر ومساعدوه في البداية قبضة اليسار المتشدد، ثم ألبسوا حزب العمال قيماً محافظة صغيرة، وأداروا حملة تميزت بالانضباط الصارم. إذ لم يزد إجمالي أصوات حزب العمال كثيرا، لكن مورجان ماكسويني رئيس حملة الحزب الانتخابية، نجح في توزيع الأصوات الانتخابية بكفاءة عالية، ودفع الأصوات التي تراكمت سابقا في المدن إلى المقاطعات. وقد أفرزت نتائج الانتخابات، حصول حزب العمال على 43 مقعدا، لكل مليون صوت، محققة ارتفاعا من 20 مقعدا لكل مليون في عام 2019.

يصف المحللون السياسيون البريطانيون، أداء حزب العمال بأنه واحد من أنجح التحولات المؤسسية في التاريخ السياسي البريطاني، إذ سيطر ستارمر على الحزب الذي حطمته هزيمته تحت قيادة جيريمي كوربين

واعترف ريشي سوناك رئيس الوزراء السابق، بالهزيمة إذ اتصل هاتفيا بالسير كير ستارمر لتهنئته. وأضاف: «لقد أصدر الشعب البريطاني حكماً مثيراً للقلق هذه الليلة. أنا أتحمل مسؤولية الخسارة». وقد فشل سوناك خامس رئيس وزراء محافظ خلال 14 عاما، في إصلاح الضرر الذي لحق بحزبه، بسبب التخبط الذي مارسه أسلافه الأربعة. ولم يُحدث بيان حزب المحافظين الذي وعد بتخفيض الضرائب على المتقاعدين، والخدمة الوطنية للشباب، أي فرق يذكر في نتائج الانتخابات. كما لم تنتج التحذيرات التي أطلقت على نحو متزايد في الأيام الأخيرة من «الأغلبية المتزايدة» التي يحظى بها حزب العمال أي تغيير في سياسات حزب المحافظين الانتخابية. في الأيام التي سبقت التصويت، كان السير كير ستارمر قد حشّد قاعدته من خلال الدعوة إلى «حساب ديمقراطي» لفساد وأخطاء المحافظين. إذ صرّح في مؤتمر انتخابي بالقول: «لا تنسوا ما فعلوه، لا تنسوا الأكاذيب، لا تنسوا العمولات». ولم ينس ناخبو حزب العمال، فجاء الفوز ساحقا. ومع ذلك فقد فاز سوناك بمقعد شمال يوركشاير، وكذلك مستشاره جيريمي هانت في منطقة سري جنوب لندن. ولكن بحلول الفجر، كان أحد عشر من أعضاء حكومة سوناك قد فقدوا مقاعدهم البرلمانية، ومن بينهم وزير العدل أليكس تشالك، ووزير الدفاع غرانت شابس، وبيني موردونت، زعيمة مجلس العموم والخليفة المحتملة لسوناك. ولم تكن هذه هي الخسائر البارزة الوحيدة، فقد تم طرد ليز تروس من مقعدها في نورفولك بشكل مخزٍ، عقابا لرئيسة الوزراء السابقة التي دمرت فترة ولايتها الكارثية سمعة المحافظين، في ما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية.

وقد بدأت لعبة إلقاء اللوم مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع وتسريب النتائج الأولية، إذ ألقى جاكوب ريس موغ، زعيم حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي فقد مقعده أيضا، باللوم على زملائه في الإطاحة ببوريس جونسون سلف سوناك. وألقت بيني موردونت باللوم في فشل الحزب على تكلفة المعيشة والحصول على الرعاية الصحية. كما أعرب روبرت باكلاند، الذي هزمه حزب العمال في سويندون، عن أسفه لعدم انضباط سويلا برافرمان وزيرة الداخلية في حكومة سوناك، ذات السمعة العنصرية التي أطاحت بها التظاهرات المناهضة للحرب في غزة، إذ أعلنت برافرمان أن حزب المحافظين خاسر لا محالة حتى قبل أن تفتح صناديق الاقتراع. وقد تحدثت بهدوء مثير للقلق لتعرب عن أسفها لأن الحزب أصبح فاشلا في الاستماع إلى الناخبين، وهذا الأمر بالتأكيد سيؤدي إلى خسارة الانتخابات.

وبعيداً عن الفوز الساحق لحزب العمال، كان المستفيد الرئيسي هو الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ارتفع عدد مقاعده من 11 إلى 70 مقعداً، وهي أفضل نتيجة يحققها الحزب في تاريخه. وتركزت مكاسب الحزب الديمقراطي الليبرالي في المدن الأكثر ازدهارا التي كانت معقل المحافظين، من بينها هينلي، المقر السابق لبوريس جونسون، تانبريدج ويلز، ووكينغهام. التهديد الجديد لسياسات حزب العمال وحكومته الجديدة تأتي من اليمين المتطرف ممثلا بحزب (إصلاح بريطانيا) الذي يقوده اليميني المتطرف نايجل فاراج. فقد حصل الحزب على اربعة مقاعد، وهو إنجاز تاريخي، إذ لم يكن لديه سوى نائب واحد سابقا. وفي كلاكتون حصل على نسبة 46 في المئة من الأصوات، وهو نجاح يسجل بعد سبع محاولات سابقة لدخول مجلس العموم. وقد وعد نايجيل فاراج بـ»حركة وطنية جماهيرية»، ومع ثلاثة نواب آخرين من حزبه يكون فاراج قد حصل على المركز الثاني في معاقل حزب العمال القديمة مثل سندرلاند وبليث وهارتلبول، وبذلك يكون هنالك تغير ملحوظ في طبيعة المعارضة لحكومة السير كير ستارمر الجديدة.

كما يأتي تهديد آخر من المتمردين على اليسار، إذ خسرت ثانغام ديبونير وزيرة الثقافة في حكومة الظل العمالية، مقعدها لصالح حزب الخضر الذي حصل على أربعة مقاعد في البرلمان الجديد. أما جوناثان أشوورث المسؤول العام عن صرف الرواتب في حزب العمال، الذي يعتبر أداة هجومية للحزب، فقد خسر أمام مستقل، في إشارة واضحة لتزايد تأثير عدد الناخبين المسلمين الذين رفضوا موقف حزب العمال المتردد من الحرب في غزة، فانتخبوا مستقلين داعمين لنضال الشعب الفلسطيني. كما فاز كوربين زعيم حزب العمال الأسبق بمقعده الانتخابي كمستقل في إيسلينغتون نورث. ويقف على رأس قائمة مهام حكومة ستارمر إجراء عملية جراحية لنظام التخطيط البريطاني، الذي «أعاق الاستثمار والبناء في بريطانيا لفترة طويلة جداً»، كما قالت راشيل ريفز، أول وزيرة للخزانة في تاريخ بريطانيا، التي تمتلك طموحات كبيرة لإعادة تصنيع بريطانيا، مدعومة بالاستثمارات الخاصة، وإعادة بناء الخدمة الصحية الوطنية المتداعية باستخدام التكنولوجيا الجديدة والعلاج الوقائي، وإنقاذ نظام العدالة الجنائية الذي يعاني من تراكم القضايا في المحاكم واكتظاظ السجون، ولكن للقيام بذلك، سيتعين على حزب العمال التغلب على الميراث المالي المزري الذي ورثوه من حقبة حزب المحافظين الطويلة.

وقد علق مراقبون ومحللون بريطانيون بعد فوز العمال الساحق بالانتخابات البرلمانية، بالقول: لقد أفرزت الانتخابات الأخيرة وصول كير ستارمر إلى 10 داوننغ ستريت، والآن سيكون السؤال الأهم ما هي السياسات التي يمكن أن نتوقعها من حكومة ستارمر في الأسابيع والأشهر المقبلة؟

سيكون على رأس قائمة الأشياء التي يجب إصلاحها من قبل حزب العمال، تقليل أوقات الانتظار للعلاج في المستشفيات الحكومية، التي كانت في ازدياد منذ وصول المحافظين إلى السلطة قبل 14 عاما، وارتفعت بشكل كبير أثناء جائحة كوفيد. وقد تعهد حزب العمال بإجراء 40 ألف موعد إضافي أسبوعيا في الخدمة الصحية الوطنية التي تعاني من ضائقة مالية، لكن كيفية دفع ثمنها غامضة بعض الشيء. ويقول بيان الحزب إن ذلك سيتم من خلال «اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي»، وغيرها من الثغرات. ومن الأولويات الرئيسية الأخرى الاستقرار الاقتصادي، حيث تشق بريطانيا طريقها للخروج من أزمة تكاليف المعيشة والركود. وقد وعد الحزب بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل، أو ضريبة الاستهلاك، المعروفة في المملكة المتحدة باسم ضريبة القيمة المضافة. كما وعد ستارمر بجعل حدود البلاد أكثر أمانا من خلال إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود واستخدام «سلطات على غرار مكافحة الإرهاب» لوقف تهريب البشر. وقد تعهد بإلغاء الإجراء المثير للجدل الذي قدمه المحافظون لشحن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الشواطئ البريطانية، غالبا عن طريق القيام برحلات خطرة عبر القنال الإنكليزي، إلى رواندا. والقضاء على عصابات تهريب البشر بدل توجيه الأموال إلى مشروع رواندا. وفيما يتعلق بسياسات المملكة المتحدة الخارجية، قال الحزب إنه يرى الولايات المتحدة «حليفاً لا غنى عنه» وإن التزامه تجاه حلف شمال الأطلسي لن يتزعزع. وسيسعى أيضا إلى إقامة علاقة «محسنة وطموحة» مع أوروبا، بعد ثماني سنوات من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيظل دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا ثابتا أيضا في ظل حكومة حزب العمال. كما تخطط حكومة ستارمر لمواصلة الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كاتب عراقي