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بعد 30 ساعة.. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم “نور شمس” في الضفة- (صور وفيديوهات)

منذ 13 دقيقة

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طولكرم: انسحب الجيش الإسرائيلي، الجمعة، من مخيم “نور شمس” شمالي الضفة الغربية، بعد عملية استغرقت نحو 30 ساعة.

وقال شهود عيان إن الجيش انسحب بالكامل من مخيم نور شمس، بعد أن نفذ عملية عسكرية أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا على الأقل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس طه إيراني، إعلانه “ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر الخميس، إلى 12 شهيدا، وعشرات الجرحى”.

وكان شهود عيان قالوا إن القوات الإسرائيلية “اقتحمت المخيم عند الساعة الثالثة من فجر الخميس، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت في تدمير ممتلكات وتجريف الشوارع والبنية التحتية”.

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي “قصف موقعا في المخيم بطائرة مسيرة”، كما “اعتقل 10 مواطنين على الأقل”.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية “أغلقت مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعا للتجوال، كما انخرطت في اشتباك مع عدد من المسلحين الفلسطينيين”.

وتحدثوا أيضا عن “انقطاع في الكهرباء والإنترنت، جراء تدمير الشبكات من قبل الجرافات”.

وفي السياق، تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات التجريف والتدمير التي قامت بها الجرافات الإسرائيلية في المخيم، إضافة إلى مقاطع تفجير وقعت في عدد من أحياء المخيم.

(الأناضول)

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