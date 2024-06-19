بعد 41 وفاة و22 مفقوداً و”حالات حرجة”.. “أزمة حجاج الأردن” تتفاعل ومطالب بـ”إقالة وزراء”

عمان- “القدس العربي”: يمكن رصد وملاحظة الدعوة لـ “إقالة وزراء” في الحكومة الأردنية “تزحف” في إطار خطاب شعبي وآخر حزبي، كلما استقبل المواطنون أكثر جثث ضحاياهم الذين تُوفوا مؤخراً أثناء تأدية فريضة الحج.
ثلاثية المطالبة بـ “تحقيق قضائي” وإقالة المسؤولين عن موسم الحج، وما حصل، ثم الإفصاح عن تفاصيل ما جرى، هي التي تتصدر نقاشات ومنصات الأردنيين الآن، واعتباراً من أول أيام العيد.
تدحرج ملف “كارثة الحجاج الأردنيين”، كما أسماها الكاتب الصحفي أسامه الرنتيسي، بصورة يمكن توقّع تداعياتها الأن.
الناشط الإلكتروني مجدي قبالين نشر يقول إن عدد الوفيات الكبير، ووجود مفقودين، مسائل لا يمكن السكوت عنها، وتتطلب، وفوراً، تفعيل مبدأ المسؤولية السياسية الأدبية .
لاحقاً طالب قبالين بإقالة 3 وزراء. لكن قبل ذلك، أكبر حزب معارض في البلاد، وهو حزب “جبهة العمل الإسلامي”، طالَبَ بـ “تحقيق شامل ومساءلة عن التقصير”.
وبعد التيار الإسلامي أصدرت 4 أحزاب وسطية على الأقل بيانات تدعم فكرة المحاسبة على “أيّ تقصير”، والتوثق من عدم وجود سماسرة تسبّبوا بتلك الفاجعة.
طبعاً لا يمكن تأسيس مبدأ مساءلة عن سبب وفاة 41 حاجاً، ثم تصنيف 22 حاجاً غيرهم بأنهم مفقودون بدون تحقيق قضائي، والانطباع في عمان أن رئاسة الوزراء بدأت تجمع المعطيات، فيما النيابة العامة قد تدخل فعلاً على خط الاشتباك التحقيقي، وهو ما يطالب به الرأي العام الآن أكثر كلما عاد حاج بلا ضرر، أو استقبلت جثة.
وزارة الخارجية صارحت الأردنيين، وتحدثت، في تصريح رسمي، صباح الأربعاء، عن “حالات حرجة” في المشافي السعودية لحجاج أردنيين تتم متابعتهم .
لكن الهجوم والنقد صارخان على دور وزارة الأوقاف والمطالب بإقالة كبار مسؤولي الوزارة تتصدر على مستوى التواصل الإلكتروني.
وفيات الحجاج الأردنيين قضية تتفاعل وتتدحرج الآن، والنقاش بدأ يطرق بقوة مساحة تحديد المسؤوليات، وشرح ما حصل ولماذا؟.. ولاحقاً اقتراحات مباشرة بإقالة وزراء، في محطة يبدو أنها قد تصبح “حتمية” في حسابات رئيس الحكومة الدكتور بشر خصاونة، إذا أرادت الحكومة العبور لمرحلة الإشراف على الانتخابات.
هناك المئآت من جثث المسلمين على الطرق وبأماكن تجمع الحجاج ,
بسبب الحرارة العالية , و عدم كفاية سيارات الإسعاف !
والسؤال هو : ما هو ذنب الوزير الأردني ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
أخي الكريم صدقت و هذا رأيي أيضا ما دخل الوزير الأردني و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ما يحز في النفس في هذه الصورة التي يراها العالم هو القمامة الملقية على الأرض في هذه الأماكن المقدسة. سبحان الله و عن تجربة شخصية الحجاج يغادرون و يتركون أكواما من الأزبال خلفهم. نظافة المجتمع تكمن في نظافة الفرد.
لو وجدت مكبات نفايات كافيه ما رمى الحاج النفايات على الأرض الخدمات غير كافيه ولا تتناسب مع حجم الحجاج ولا يوجد مظلات تغطي المسافات التي يمشي بها الحجاج الخدمات لا تتناسب مع دوله غنيه مثل السعوديه وتأخذ من الحجاج بدل هذه الخدمات
رحمة الله على من قضوا في الحج.
برأيي أن هذا قضاء وقدر؛ وهنيئا لهم هذا القدر.
لا أعرف لماذا هذه الضجة التي أثيرت حول ذلك. وما هو ذنب المسؤولين المشرفين على الحج؟
فقد تعددت الأسباب والموت واحد..
علينا أن ندعو لهم ولنا بالرحمة.
إن كان هناك سماسرة كما سمعنا فهؤلاء الذين يستحقون العقاب في حال ثبت الإهمال بحق من غادروا من خلالهم … كما علينا جميعا نشر الوعي بين الناس حتى لا يتعرضوا للمخاطر ..
منذ وقت قريب سمعنا انه تم القبض على 300 الف حاج غير نظامي و هذا يعني ان الموجود الان هم حجاج نظاميون شرعيون حاصلين على تصاريح و ان كان تفلت اي حاج غير شرعي فهذا تقصير من اجهزتك ثم من يخالف القانون يحاكم و لا يترك ليموت و كأنه في الفراغ و لا توجد هناك اي دولة تديرها اجهزة
الموضوع هو هل توجد دولة لها قانون و أجهزة تنظمها القوانين او لا توجد دولة و كل شئ هو الضياع او التبرير الوقح هما سيدا الموقف و ان لم تعجبك فعصابة النمر الذي اغتالت جمال خاشقجي تنتظرك
هذه الحادثة المؤسفة اثبتت ان هذه نتيجة حكم الاطفال الذي كل اهتمامهم الالعاب و بناء مدن خيالية و الترفيه الغربي حتى يرضى الغرب و حبس الاعمام ليسرق الحكم منهم وصلت اعداد الحجاج قبل الان حوالي 4 مليون و لم يحدث حوادث و هذا العام كانوا حوالي 1.8 مليون و رغم ذلك بعض التقديرات وصلت الى 1000 وفاة رحمة الله عليهم و مما زاد الطين بلة ترك جثثهم ملقاة في الشوارع دون اي اهتمام بينما حفلات الترفيه تمر على خير لان هناك اهتمام و رعاية
طالما سمحت لانسان بدخول بلدك اصبحت مسئول عن حياته فاذا كنت غير قادر على المحافظة على حياته و الزامه بقانون بلدك فلا تدخله بلدك لكن واضح ان العقد قد انفرط
و الله كلامك حق
أرواح الأردنيين عندالحكومة لا قيمة لها يجب إقالة وزير الأوقاف أولا وقبل كل شيء لأنه في بداية الأمر بعثته قالت هؤلاء مش تابعين لنا؟؟؟؟ هؤلاء أردنيين
اخواننا الكرام،، ماتو الله يرحم،، و قدس الله ارواحم،، و ليش هاي الضجة،، اخواننا في فلسطين يموتون عشرات،، الله يرحم حجاج الاردن،،
على قنصليات السعودية وقف إعطاء تأشيرات زيارة وسياحة وعمرة خلال الشهر السابق لموسم الحج واستغلال ذلك الشهر لملاحقة متخلفين عن عودة لبلادهم وتغريمهم وترحيلهم ووضعهم على قوائم سوداء تمنع حصولهم على أي تأشيرة مستقبلا، وعلى كل الدول الإسلامية التعاون بمحاصرة توسع ظاهرة حجاج بدون تصريح يعتدون على مساحات وخدمات حجاج شرعيين ونشرهم قمامة وأمراض وإزدحام بكل مكان وإغراق الكوادر الصحية بمشاكلهم بدل أن ينشغلوا بالحجاج الملتزمين وإشغال الكوادر الأمنية بملاحقة حجاج بدون تصريح بدل الإنشغال بأمن حجاج ملتزمين.
أنا أتمنى أن تصبح الديار المقدسة مستقلة عن المملكة السعودية، تتمتع بحكم ذاتي، كما هو حال الڤاتيكان في الديانة المسيحية، لتكون المجمع الروحي للمسلمين في العالم بمعزل عن السياسات والأعراق والجنسيات. لأن الحرمبن هما ملك الله. ليسا من أملاك الملوك والسلاطين -أمدّ الله في أعمارهم. يرفض عقلي أن يقبل أن ملياري نَفَر في العالم، يخضعون في فرائضهم لتعليمات وتوجيهات وقوانين مملكة (دولة) نتمنى لها التقدم والإزدهار… لكن : لاناقة لنا فيها ولا جمل.
تفاقم ظاهرة حجاج بدون تصريح بقنصون مساحات وخدمات حجاج شرعيين وينشرون قمامة وأمراض وإزدحام بكل مكان ويغرقون كوادر الصحة بمشاكلهم فيتأخر علاج حجاج ملتزمين ويشغلون كوادر الأمن بملاحقتهم فيتضعضع أمن حجاج ملتزمين، والحل وقف إعطاء تأشيرات زيارة وسياحة وعمرة خلال الشهر السابق لموسم الحج واستغلال ذلك الشهر لملاحقة متخلفين عن عودة لبلادهم وتغريمهم وترحيلهم ووضعهم على قوائم سوداء تمنع حصولهم على أي تأشيرة للسعودية مستقبلا، وعلى كل الدول الإسلامية التعاون بمحاصرة ظاهرة حجاج بدون تصريح واعتقالهم فور عودتهم.
لن يحدث تغير والفساد فى الاردن لا يمكن تصليحه او محاسبة المسؤولين والاغنياء كما فعلت السعودية. من فقر إلى فقر