بعد 48 ساعة.. الجيش الإسرائيلي ينسحب من طولكرم ومخيميها

طولكرم: انسحب الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، من مدينة طولكرم ومخيميها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت 48 ساعة وخلفت 4 شهداء فلسطينيين.

وقال شهود عيان، إن “الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينة طولكرم ومخيميها بعد عملية عسكرية خلفت 4 شهداء وعدد من الإصابات وأضرارا كبيرة في البنية التحتية”.

وأضاف الشهود، أن جرافات عسكرية إسرائيلية دمرت شوارع رئيسية ونبشت شبكات المياه والصرف الصحي، واقتلعت أعمدة كهرباء وهدمت منازل ودمرت مركبات.

وذكر شهود عيان أن طواقم الهلال الأحمر دخلت لمخيم نور شمس برفقة مجموعة من الأهالي.

وشهد مخيم نور شمس عمليات مداهمة وتفجير منازل واعتقالات وتحقيق ميداني طول اليومين الماضيين.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدن طولكرم وجنين ومخيم الفارعة قرب طوباس في عملية عسكرية الأكبر منذ العام 2002.

وفجر الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الفارعة بعد عملية عسكرية استمرت 30 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “ارتفاع عدد الشهداء في شمالي الضفة منذ فجر الأربعاء إلى 16”.

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها “كتائب القسام” (حماس) و”كتيبة طولكرم” (الجهاد الإسلامي) و”كتائب شهداء الأقصى” (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها خاصوا اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، “محققين إصابات مباشرة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوا الأزمات الإنسانية في العالم.

(الأناضول)