بعد 7 أكتوبر.. ليهود الولايات المتحدة: انتخبوا آخر الصهاينة الحقيقيين لولاية ثانية

ستجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد سنة تماماً. ويبدو أنه سيكون بثاً معاداً لانتخابات 2020 – جو بايدن مقابل دونالد ترامب. انتخابات كهذه تحسم في عدد محدود من الولايات التي تعتبر “مترددة”، لأنها لا تصوت بثبات لمرشحي حزب واحد.

ثمة استطلاع نشرته الـ “نيويورك تايمز” أظهر أن بايدن يتخلف عن ترامب في خمس من أصل الولايات الست المترددة: بنسلفانيا، ميتشغان، أريزونا، جورجيا، ونيفادا، ولا يتصدر إلا في ويسكونسين. ثمة من يعزو هذا التخلف إلى دعم بايدن الكبير لإسرائيل.

التاريخ والنظرية يدلان على أن المواضيع الخارجية لا تؤثر إجمالاً على اعتبارات الناخبين في الولايات المتحدة. فالمواضيع الأهم في نظرهم هي: الاقتصاد، والعمالة، والتضخم المالي، والصحة، والإجهاض، والهجرة والتعليم. وحتى في أوساط يهود الولايات المتحدة، فإن إسرائيل والنزاع مع الفلسطينيين يحتل مكاناً هامشياً في اعتباراتهم.

صحيح أن هناك الكثير من الوقت حتى انتخابات 2024، لكن هناك جماعات في أوساط الديمقراطيين، مسلمين وتقدميين، يهددون بهجر بايدن إذا ما واصل دعمه لإسرائيل. كما أنها هي الجماعات الأساسية نفسها التي شاركت في مظاهرة عشرات الآلاف ضده وضد إسرائيل، التي جرت في واشنطن في نهاية الأسبوع.

المسلمون ومعظم التقدميين تجاهلوا المذبحة التي ارتكبتها حماس – داعش في غلاف غزة، وهم يطالبون بايدن بوقف المساعدة العسكرية لإسرائيل والضغط عليها للموافقة على وقف نار فوري في غزة. كثيرون منهم يستخدمون شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين حرة”، الذي يعني إبادة إسرائيل. بعضهم يدعون، مثل اللاساميين الكلاسيكيين، بأن إسرائيل مسؤولة عن المذبحة بحق مواطنيها. وهم يهددون بايدن بأنه إذا لم يفعل ذلك، فلن يصوتوا له في الانتخابات الرئاسة.

لقد انكشف بايدن كالرئيس الأكثر وداً لإسرائيل، ويوصف بأنه الرئيس الأخير المؤيد لإسرائيل في البيت الأبيض. لا يمكن وصف ماذا كان سيحصل في البلاد لو أن حماس هاجمت إسرائيل بعد نحو عشر سنوات.

وعليه، فثمة حاجة لتعزيز ترشيح بايدن حيال ترامب، الذي هو دوماً غير متوقع، وفي بداية الحرب انتقد نتنياهو وأثنى على “حزب الله”. نأمل في أن يعترف يهود الولايات المتحدة لبايدن بموقفه، فيضيف بضعة نسب بالمئة لمعدل تصويتهم الدائم، وبذلك يتوازن التقليص المحتمل في تصويت المسلمين والتقدميين.

البروفيسور ايتان غلبواع

معاريف 7/11/2023