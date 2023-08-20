بعد 7 مباريات فقط مع الفريق.. ميسي يقود إنتر ميامي للقب تاريخي- (فيديوهات)

ناشفيل- أمريكا: أضاف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالألقاب، وتوّج بلقبه الأول مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعد شهر واحد على الانتقال لصفوف الفريق.

وتغلب إنتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10 / 9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق.

🏆💥 SOMOS CAMPEONES 🏆💥 pic.twitter.com/zpczG0eWjE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

وقاد ميسي فريقه للفوز في جميع المباريات الستة التي خاضها بالبطولة حتى بلغ به المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) ليحتكم الفريق إلى ركلات الترجيح التي شهدت سباقا ماراثونيا بين الفريقين حسم بنتيجة 10 / 9.

وخلال المباراة، كان إنتر ميامي هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسي في الدقيقة 23، لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، رد ناشفيل بهدف سجله فافا بيكولت في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بالتعادل، وتحسم ركلات الترجيح لقب هذه النسخة من كأس الدوريات.

Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

ورفع ميسي بهذا رصيده إلى 10 أهداف في هذه النسخة من البطولة؛ حيث هزّ الشباك بهدف واحد على الأقل في كل من المباريات السبعة التي خاضها مع الفريق، وتصدر قائمة الهدافين في هذه النسخة، ليصبح إنجازا مزدوجا في أول بطولة يخوضها مع إنتر ميامي.

ونال ميسي (36 عاما) المكافأة على مسيرته المميزة في هذه البطولة، بفوزه بلقب أفضل لاعب في هذه النسخة إلى جانب لقب الهداف، كما حرص زملاؤه على الاحتفال به في نهاية المباراة.

ويمثل الفوز بلقب هذه البطولة دفعة معنوية كبيرة لإنتر ميامي قبل استئناف مسيرته في الدوري الأمريكي، خاصة وأن الفريق يحتل المركز الأخير في جدول المسابقة.

🏆 TODOS JUNTOS 🏆 pic.twitter.com/tkcKKanjAs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023

ويطمح إنتر ميامي في أن تساهم مهارات ميسي بتحسين وضع الفريق بالدوري الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة.

وكان ميسي انضم إلى إنتر ميامي في تموز/ يوليو الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكمل فيلادلفيا يونيون الهيمنة الأمريكية على منصة التتويج في هذه النسخة من كأس الدوريات بإحراز المركز الثالث في البطولة، بالفوز على مونتيري المكسيكي 3 / صفر في مباراة تحديد المركز الثالث.

(د ب أ)