بعد 94 يوما من الحرب.. القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية- (فيديو)

غزة: أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الاثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وذلك بعد مرور 94 يوما على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب: “كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

🚨 في اليوم 94 للحرب..

القسام قادرة على قصف تل أبيب pic.twitter.com/HKbN51xbIB — صُهيب العصا SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) January 8, 2024

القسام قصف قبل قليل تل أبيب برشقة ثقيلة اطلقت من شمال غزة التي اعلن الجيش عن تفكيك القسام فيها ! pic.twitter.com/h1q9rIBaDh — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 8, 2024

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن صافرات الإنذار دوت في “الرملة”، وريشون لتسيون، ونس تسيونا، وسيتريا، وبئر يعقوب، وياشريش، وتل أبيب، وحولون، واللد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ من غزة تجاه وسط إسرائيل، منذ ليلة رأس السنة، بحسب المصدر ذاته.

وقالت “نجمة داود الحمراء” (الإسعاف الإسرائيلية)، إنها “لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات”، لافتة إلى أن فرقها “بدأت بتمشيط المنطقة”.

وأضافت في بيان: “هناك أنباء عن سقوط بقايا من الصواريخ، لكن لا معلومات عن وقوع إصابات”.

🚨 بعد مرور 94 يوما… كتائب القسام ما تزال قادرة على قصف تل أبيب! pic.twitter.com/jKEhi4cyuH — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) January 8, 2024

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق 8 صواريخ من جنوب القطاع تجاه وسط إسرائيل، تم اعتراض 3 منها بمنظومة “القبة الحديدية”، وسقط 4 في منطقة مفتوحة، ولم يتم بعد تحديد مصير صاروخ آخر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)