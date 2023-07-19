بعقد جزائي 400 مليون يورو.. خريج أكاديمية برشلونة يعود للنادي

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء أن النادي استعاد خدمات خريج أكاديميته السابق أوريول روميو من جيرونا حيث وقع لاعب الوسط على عقد لمدة ثلاث سنوات.

وتدرج روميو في الفئات السنية في أكاديمية برشلونة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2010 قبل الانتقال إلى تشيلسي بعد عام.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاما أيضا فترات إعارة في بلنسية وشتوتجارت قبل أن يقضي سبع سنوات في ساوثامبتون.

وأمضى عاما في جيرونا حيث كان لاعبا محوريا في الفريق ليقوده إلى المركز العاشر قبل عودته إلى برشلونة مع انتقال لاعب الوسط بابلو توري البالغ من العمر 20 عاما في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة.

وقال برشلونة في بيان “روميو لديه خبرة كبيرة ويعرف النادي جيدا من خلال فترته السابقة في الفريق. ينسجم مع أسلوب اللعب الذي يرغب المدرب تشابي هرنانديز في تطبيقه”.

ووضع برشلونة شرطا جزائيا في عقد روميو بقيمة 400 مليون يورو (449.12 مليون دولار).

وروميو رابع صفقة يبرمها برشلونة قبل انطلاق الموسم الجديد بعد إيلكاي جندوجان وإنيجو مارتينيز بينما سينضم فيتور روكي إلى النادي العام المقبل.

(رويترز)