“بعلبة فاصوليا”…اتهام رجل من نيويورك بارتكاب جريمة كراهية ضد امرأة مسلمة

نيويورك- “القدس العربي”: اتُهم رجل من مدينة نيويورك بارتكاب جريمة كراهية بعد أن ألقى علبة فاصوليا على امرأة مسلمة على رصيف قطار الأنفاق وسط تزايد معاداة العرب والإسلاموفوبيا وسط الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

وقالت شرطة نيويورك في بيان صحافي إن أندريه جونسون( 36 عاما) كان يسير خلف المرأة البالغة من العمر 22 عاما عندما دخلت محطة مترو الأنفاق في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن حوالي الساعة 6 مساء يوم 4 أبريل، وفقاً لوكالة “يو بي آى”.

وبدون استفزاز، ألقى عليها علبة فاصوليا وأدلى بتصريحات معادية للعرق قبل أن يفر بالقطار. وتم القبض عليه الجمعة ووجهت إليه تهم التحرش الجسيم من الدرجة الثانية والتحرش من الدرجة الثانية وسرقة الخدمات.

و ذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن التهم الموجهة إلى جونسون بعد استدعائه الجمعة شملت محاولة الاعتداء من الدرجة الثالثة باعتبارها جريمة كراهية.

أما بالنسبة للمرأة، فقال متحدث باسم الشرطة في بيان صحافي إن “الضحية لم تصب بالعبوة ولم تصب بأذى”. لكن العلبة اصطدمت بالسقف وانفجرت وغطتها بالفاصوليا.

كما اتُهم جونسون أيضًا بالاعتداء من الدرجة الثانية بعد أن دفع امرأة مسنة إلى الأرض في فبراير، مما أدى إلى إصابتها بكدمات في وركها الأيمن وتسبب لها في ألم شديد.

في غضون ذلك، دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) يوم الأربعاء سلطات إنفاذ القانون في تكساس إلى التحقيق بعد أن شارك رجل صورة لنفسه وهو يتبول على لافتة مسجد في مدينة تايلر.

وقال مصطفى كارول، المدير التنفيذي لـ (كير) “إننا نحث سلطات إنفاذ القانون على التحقيق في هذا التخريب ذي الدوافع المتحيزة على ما يبدو واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجاني المزعوم”. “لا يجوز استهداف أي دار عبادة، لأي دين، بالكراهية.”

وأصدرت المجموعة المناصرة بيانات في وقت سابق من هذا العام أظهرت أنها تلقت 3578 شكوى بشأن الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين، في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة، بزيادة قدرها 178%.