بعمر 24 عاماً.. تعيين ابنة رمضان قديروف نائبة لرئيس حكومة جمهورية الشيشان

موسكو: أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائبة لرئيس حكومة البلاد.

وستكون عائشة قديروفا، التي كانت تتولى منصب وزيرة الثقافة في الشيشان، في الفترة الأخيرة، مسؤولة عن السياسات الاجتماعية، بحسب قناة”أر تي عربية “الروسية.

وأشار رمضان قديروف، في منشور على “تلغرام”، إلى أن رئيس حكومة الجمهورية مسلم خوتشييف تقدّمَ بمقترح تعيين عائشة قديروفا نائبة لرئيس الحكومة، وإلى أنه وافق على المقترح.

Aishat Kadyrova, 24-year-old daughter of Ramzan Kadyrov, will become vice prime minister of Chechnya.

Previously, she used to be the minister of culture. That probably wasn't a high enough status for Kadyrova, so it was time for a better position. pic.twitter.com/oR2hbckNrh

