بغداد.. استهداف مقر الأمن الوطني العراقي بصواريخ 

بغداد: أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الجمعة، تعرض مقره بالعاصمة بغداد، من قبل “مجاميع خارجة عن القانون” باستخدام مقذوفات صاروخية.

جاء ذلك بحسب تصريحات لمتحدث جهاز الأمن الوطني (جهة أمنية رفيعة المستوى)، أرشد الحاكم، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال الحاكم إن “مقر جهاز الأمن الوطني تعرض إلى اعتداء من قبل مجاميع خارجة عن القانون”.

ولفت إلى أن “المقذوفات الصاروخية أوقعت أضرارا مادية في العجلات (السيارات) والأبنية”.

وأكد أن “جهاز الأمن الوطني سيلاحق مرتكبي الاعتداءات الإجرامية (لم يسمهم) وتقديمهم إلى العدالة”، دون تفاصيل أكثر.

جهاز الأمن الوطني يعلن تعرض مقره في بغداد لاعتداء بمقذوفات صاروخية#نينا #العراق لقراءة الخبر كاملا : https://t.co/XX1G61VSSK pic.twitter.com/wqHT4F1MVF — الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (@Nina_news_1) December 8, 2023

ويعد هذا ثاني هجوم تعلن عنه العراق، الجمعة، بعد تأكيد الحكومة تعرض محيط السفارة الأمريكية ببغداد لهجوم بصاروخين.

وكانت سفارة واشنطن أعلنت صباحا، تعرض مقرها لهجوم بصاروخين دون وقوع إصابات، وعليه تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بملاحقة مستهدفي السفارة، مؤكدا “رفض بلاده أي مساس بالبعثات الدبلوماسية”، وفق بيان لمكتبه.

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه على السفارة الأمريكية في بغداد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت القوات الأمريكية المتواجدة بالقواعد في العراق وسوريا، “تعرضت لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بصواريخ وطائرات مسيرة، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية (رسمية)، “ردا على الموقف الأمريكي الداعم لحرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة جنوبي إسرائيل، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)