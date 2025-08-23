بغداد بونجاح: كأس العرب منصة لتعريف العالم بالثقافة العربية والإسلامية

الدوحة: شدد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمال القطري، على أن أهمية منافسات بطولة كأس العرب تتجاوز حدود المنافسة داخل المستطيل الأخضر، مؤكدا دور البطولة في تعريف شعوب العالم بالثقافة العربية والإسلامية، وتعزيز الهوية العربية على الساحة الرياضية العالمية.

وقال بونجاح في تصريحات نشرتها اللجنة المنظمة للبطولة: “كأس العرب ليست مجرد مباريات كرة قدم، بل هي احتفالية كبرى تعكس وحدة الشعوب العربية وشغفها برياضة كرة القدم، وتسلط الضوء في الوقت ذاته على إمكانات المنطقة وقدرتها على استضافة أحداث رياضية عالمية المستوى”.

ويفصل 100 يوم فقط عن صافرة انطلاق البطولة، المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في الدوحة، بمشاركة 23 منتخبا، بينها تسعة منتخبات متأهلة مباشرة وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما يخوض 14 منتخبا مباريات فاصلة لتحديد سبعة مقاعد أخرى.

وكان بونجاح (33 عاما) ساهم في تتويج المنتخب الجزائري بلقب النسخة الماضية من البطولة في قطر عام 2021، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية.

وقال عن تلك الذكرى: “كان إنجازا تاريخيا رفعنا خلاله الكأس في استاد مونديالي وبين جماهيرنا، ولا يمكنني أن أنسى مشاعر الفخر والفرحة التي عشناها آنذاك”.

وأشار المهاجم الجزائري إلى أن النسخة المقبلة ستتيح للعالم فرصة جديدة للاطلاع على البنية التحتية المونديالية التي شيدتها قطر، بعد النجاح الباهر في استضافة كأس العالم 2022، مضيفا: “ما تحقق يعكس القدرات العربية في التنظيم ويعزز حضور المنطقة على خريطة كرة القدم الدولية”.

وتقام مباريات البطولة في ستة استادات سبق أن استضافت منافسات كأس العالم قطر 2022، من بينها استاد البيت الذي شهد نهائي النسخة السابقة من كأس العرب.

وبحسب اللجنة المنظمة، فقد تجاوزت مبيعات تذاكر نسخة 2021 أكثر من 600 ألف تذكرة، فيما تابع أكثر من 272 مليون مشاهد مباريات البطولة عبر الشاشات حول العالم.

وأسفرت القرعة عن وقوع الجزائر، حاملة اللقب، في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والفائز من مباراتي البحرين مع جيبوتي والسودان مع لبنان في الدور التمهيدي.

يذكر أن قطر ستحتضن أيضا كأس العالم تحت 17 عاما في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ضمن أجندة كروية مزدحمة تتوج باستضافة كأس العرب، على أن تعود البطولة مجددا إلى الدوحة في عامي 2029 و2033.

(د ب أ)