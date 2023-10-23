بغداد تؤكد “رفض” الهجمات ضدّ قواعد عراقية تضمّ قوات أمريكية

بغداد: أعربت الحكومة العراقية الاثنين عن “رفضها” لهجمات استهدفت في الأيام الأخيرة قواعد تضمّ قوات أمريكية، ازدادت وتيرتها بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ومنذ الأربعاء، استهدفت خمسة هجمات على الأقلّ بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، ثلاث قواعد عراقية تضمّ قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة المسلحين. وأسفرت إحداها عن إصابات “طفيفة” وفق الجيش الأمريكي.

وقال يحيى رسول المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان “نؤكد رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضمّ مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة”.

وأضاف أن السوداني أمر “الأجهزة الأمنية كافة للقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات”.

وتبّنت معظم تلك الهجمات مجموعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق”، في بيانات تداولتها قنوات تلغرام تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

إلى ذلك، أمرت الولايات المتحدة الجمعة بإجلاء الطواقم غير الأساسية من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل في إقليم كردستان العراق.

وتحظى الحكومة العراقية بدعم أحزاب موالية لإيران. ونددت بغداد بالقصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

لكن بغداد تحاول أن توازن كذلك في علاقتها بالولايات المتحدة التي تنشر 2500 جندي في العراق يؤدون مهام تدريبية واستشارية للقوات العراقية.

وشنت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر هجوما على إسرائيل هو الأعنف في تاريخ ما يسمى بـ”الدولة العبرية” التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشدت عشرات الآلاف من جنودها على حدوده استعدادا لعملية برية.

واستشهد 4741 فلسطينيا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة التابعة لحماس الأحد، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب سلطات الاحتلال.

(أ ف ب)