بغداد ترفض ترسيخ احتلال غزّة وتطالب بوقف العدوان

بغداد ـ «القدس العربي»: أدان ممثل العراق لدى مجلس الأمن، نيابة عن المجموعة العربية، لقمان الفيلي، خطة السلطات الإسرائيلية ترسيخ احتلال قطاع غزة. وفيما اعتبر فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية خرقا صارخا للقانون الدولي، دعا إلى حماية المقدسات الدينية الفلسطينية.

وقال إن «دعوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومن شأنها أن تؤجج التوتر المتزايد في المنطقة».

وطالب الممثل العراقي المجتمع الدولي بـ«التحرك الفوري لوقف العدوان على غزة، حيث يتعرض المدنيون للقتل والتجويع والإذلال»، معرباً في الوقت عينه عن ترحيب المجموعة العربية بـ«التزام قطر ومصر والولايات المتحدة بملف الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».

وشدد على ضرورة «اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع يضمن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة فورًا»، كما رفض «محاولات المساس بالحرم الإبراهيمي وجميع المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، معلنًا إدانته «لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك».

وختم بيانه بالدعوة إلى «تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لحماية المقدسات الدينية الفلسطينية»، مؤكدًا أن «لا بديل عن العدالة وتحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية».

على المستوى ذاته، أكد السفير العراقي في مصر، مندوب العراق لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين دعا الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن إلى المطالبة بقرار دولي يضع الكيان الصهيوني تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على خلفية قراره باحتلال كامل قطاع غزة.

وقال للوكالة الحكومية إن «الاجتماع شهد تأييدًا واسعًا من الدول الأعضاء لعقده في ظل خطورة الأوضاع، وناقش المجتمعون سبل إصدار موقف عربي موحد إزاء التصعيد الصهيوني، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، حيث تُرتكب جرائم حرب يومية بحق المدنيين، من أطفال ونساء، في ظل صمت دولي مقلق». وأضاف أن «من أبرز النقاط المطروحة للنقاش خلال الاجتماع، دعوة الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن إلى المطالبة بإصدار قرار دولي لوضع الكيان الصهيوني تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره كيانًا يهدد السلم والأمن الدوليين، ويشمل هذا القرار فرض عقوبات دولية وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، والكف عن استخدام الحصار والمجاعة كسلاح إبادة جماعية».

وأشار إلى أن «المجتمعين ناقشوا أهمية كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والانتهاكات المستمرة، إلى جانب حماية دول المنطقة من تبعات السياسات الصهيونية العدوانية». وبيّن أن «الحضور رحّب بمواقف عدد من الدول الغربية، لا سيما المملكة المتحدة وفرنسا، التي عبّرت مؤخرًا عن رفضها لتوسيع نطاق الحرب، ووصفت القرار الصهيوني الأخير بأنه مقلق وخطير، وقد تم التطرق إلى أهمية البناء على هذه المواقف الدولية لدعم القضية الفلسطينية والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني».

وأكد أن «المناقشات لا تزال جارية داخل قاعة الاجتماع، لصياغة موقف عربي واضح ومؤثر، يعكس حجم التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني ويدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».

وفي العاصمة الاتحادية بغداد، أدان رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ، الخطة الصهيونية للسيطرة الكاملة على غزة، مطالبا بتحرّك فوري وحاسم لوقف العدوان وكسر الحصار وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي بيان أصدره المشهداني في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن»نتابعُ باهتمامٍ بالغٍ ما يجري في غزةَ من قتلٍ وتجويعٍ وتهجيرٍ قسري بحقّ أكثر من مليوني إنسانٍ أعزل، وهو ما نعدّه وصمة عارٍ على جبين الإنسانية، فدماء الأطفال والنساء والشيوخ تهتف للعالم بالحق والعدالة، وتعرّي صمته المخزي».

وأضاف: «ندين بأشدّ العبارات وأقسى الكلمات الخطة الإجرامية التي أعلنها الاحتلال الصهيونيّ للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، واحتلاله. وهو ما يعدّ انتهاكًا صارخًا وفاضحًا لكلّ القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، واعتداء همجيًا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي لا تُغتفر».

ومضى رئيس البرلمان قائلاً: «إنّنا إزاء هذه الجرائم البشعة نحمّل الاحتلال الصهيونيّ المسؤولية الكاملة، كما نحمّل المجتمع الدوليّ ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة؛ جرّاء تقاعسهم وصمتهم المدان، ونحذّرهم من أنّ استمرار هذا الصمت يعني الشراكة المباشرة في الجريمة، ونُطالبهم بتحرّكٍ فوري وحاسمٍ لوقف العدوان وكسر الحصار وحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وإنهاء الاحتلال فورًا، ومن دون أي شروطٍ أو مساومات».

وجدد موقف العراق الثابت والداعم بشدّة لـ«حقوق الشعب الفلسطينيّ التاريخية والمشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، التي ستبقى القلب النابض وأمل الأمة». وختم بيانه بالقول: «غزة لن تركع…فلسطين ستنتصر، والاحتلال إلى زوال لا محالة، مهما طال زمن الظلم».

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد عبّرت أيضاً عن إدانتها لخطّة الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على قطاع غزّة. وقالت في بيان سابق، إنها «تعرب عن إدانة جمهورية العراق، بأشد العبارات، للخطة التي أقرّها الكيان المحتل، والتي تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع غزة واحتلاله، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

وأكدت «رفض العراق القاطع لهذه الخطة التصعيدية، التي تأتي امتداداً لسياسة التجويع والتهجير والقتل الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في غزة، والتي تُعدّ جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية».

وجدّدت «موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، داعية في الوقت عينه المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف هذه الانتهاكات فوراً».