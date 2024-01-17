بغداد: جامعة الدول تدين “العدوان” الإيراني على أربيل- (تدوينة)

بغداد: أعلن العراق، أن ‏جامعة الدول العربية اعتمدت، الأربعاء، قرارا بشأن “العدوان” الإيراني على أراضيه.

جاء ذلك خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على الساحة العراقية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل إن “جامعة الدول العربية تعتمد قرار بشأن إدانة العدوان الإيراني على العراق ودعم موقف العراق وحقه المشروع في التأكيد على احترام أمنه وسيادته”.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن الجامعة العربية قررت عقد جلسة طارئة لمناقشة القصف الإيراني على أربيل (شمال العراق).

ونقلت عن وزارة الخارجية أن “الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وجمهورية اليمن أدانا القصف الإيراني على أربيل”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن “العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

ومساء الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات صاروخية في مدينة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق استهدفت ما قال إنه “مقر رئيسي لجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)”.

وفجر الثلاثاء، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان شمال العراق، في بيان، أن الحرس الثوري الإيراني “شن هجوما بصواريخ بالستية على عدة مناطق في أربيل مساء الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين”.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن القصف الإيراني في مدينة أربيل الاثنين يمثل “عملا عدوانيا” و”تطورا خطيرا يقوض العلاق القوية” بين بغداد وطهران.

(الأناضول)